「在美國，你不能燒教堂！」川普推文掀網友「照樣造句」洗版嗆爆

▲美國總統川普1日針對「佛洛伊德之死」引發的一系列示威發表演說。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威引發一連串暴力行為，白宮對面的聖約翰公會教堂上月31日遭波及縱火。總統川普4日推文，「在美國，你不能燒教堂！」，未料再度激起民眾怒火，許多網友紛紛「照樣造句」抨擊總統揚言派遣軍隊平亂，為了到教堂前拍照，允許警察向和平示威者發射催淚瓦斯的行為。

YOU DON’T BURN CHURCHES IN AMERICA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

川普4日在推特上發文，以大寫字母寫下「在美國，你不能燒教堂！」，語氣激昂。此話一出再度引發輿論怒火，許多網友紛紛在下方「照樣造句」回嗆，「你不能使用武力攻擊美國人」、「你不能派遣軍隊攻擊美國人」、「你不能對著和平示威者發射催淚瓦斯，把聖經跟教堂當作政治的背景道具」、「在美國，你不會對美國人宣戰！」

左派政治部落格「帕爾默報告」（Palmer Report）創辦人比爾．帕爾默（Bill Palmer）說，「在美國，你不能為了站在教堂前面拍照，就對著和平示威者發射催淚瓦斯！」美國政府倫理局（OGE）局長肖伯（Walter Shaub）指出，「你向那間教堂的牧師發射催淚瓦斯！」其他網友批評，川普「正在燒毀整個國家」、「建築物不比人民更重要」。

▲華盛頓特區示威衝突升級。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國華盛頓特區示威人潮不散，白宮戒備升級。（圖／路透）

但是，也有許多網友力挺川普。有人批評前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）才是「真正的種族主義者」。支持川普的選民也大方表態，「這就是我投給你的原因！在你的競選團隊裡服務非常驕傲。」

也有網友附和總統先前對於左派「反法西斯團體」ANTIFA的指控，「到處都是ANTIFA」。青年組織「川普學生」（Students for Trump）創辦人、時事評論員富尼爾（Ryan Fournier）說，「謝謝你為了宗教自由站出來，總統先生！」

▲川普針對「佛洛伊德之死」示威發表演講之後，到聖約翰公會教堂 （St. John's Episcopal Church）前高舉《聖經》，高喊「我們是全世界最偉大的國家」。（圖／路透）

「佛洛伊德之死」示威遍地開花，引發一連串暴力行為，華盛頓特區5月31日情勢激烈，白宮對面的聖約翰公會教堂（St. John's Episcopal Church）遭到示威波及，地下室爆發小型火災，幸好並未造成太大破壞。總統川普1日對此發表全國演說時，譴責暴力行為，誓言在必要時刻派遣軍隊控制局勢，接著前往聖約翰公會教堂前方，舉起《聖經》拍照，高喊「我們是全世界最偉大的國家」。

但此前，教堂前的和平示威者遭警方發射催淚彈與橡膠子彈驅離，許多輿論揣測，此舉是為了總統的拍照地點清場。教區主教巴德（Mariann Edgar Budde）看見新聞才知道總統到訪，完全沒有收到通知，她憤怒批評川普根本沒來禱告，所要傳達的訊息也與教堂立場、耶穌基督教誨「背道而馳」。

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