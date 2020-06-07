　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1215字分析韓國瑜玩完藍營南部翻身機會　蔡詩萍點出「關鍵心態」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲罷免案通過後，韓國瑜帶領市府團隊發表談話。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免投票以同意票93萬9090票、不同意票2萬5051票通過，韓帶領市府團隊發表10分鐘談話，包含兩個感謝、三個遺憾、一個祝福。知名作家蔡詩萍6日在臉書PO出一篇1215字的長文，分析韓國瑜是怎麼玩完自己，也玩完國民黨在南部翻身的機會。

蔡詩萍認為，韓團隊小動作很多，例如質疑國家機器，但這些意義都不大，真正的關鍵在於「要怎麼看待選民」，2018年選舉有綠轉藍的選民，2020年罷免投票卻超過當時的當選票數，短短不到2年情勢出現大逆轉，其實在韓當選不到幾個月就出現徵兆，「他背棄承諾跑去選總統，再多理由都不能回答一個問題，『你就不能與高雄選民堅守4年承諾嗎？』」

蔡詩萍坦言，他從頭到尾都反對韓國瑜跳級選總統，高雄市民的憤怒是超乎想像的，「選舉可以有政治暴發戶，但政治事業不能有暴發戶心態」，假如韓粉還不死心，力挺參選黨主席、看不清政治事業必定要有誠信，那麼韓可能還會輸掉翻轉的下一步，甚至讓藍營陷入分崩離析的困境。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜向媒體、支持者揮手致意。

蔡詩萍分析，2020總統大選的得票數已經是韓國瑜的最高點，未來不可能出現更高的票數，這次國民黨中央難以出力挽救，也是考量到背棄政治承諾這一點，不過，韓的暴起的確是一場政治奇蹟與契機，如今卻玩完了自己的高雄市長、市府團隊，也玩完了藍營在南部翻身的機會。

而面對外界的正反意見，韓國瑜在個人臉書寫下1577字的長文，感謝所有市府團隊以及支持者力挺，他在這段時間裡一邊忙於市政，一邊冷靜觀察，覺得自己是「一日高雄人、終生高雄心」，雖然得帶著遺憾離開，但還有很多正在做、正要做的事情在等著他去完成。

▼韓粉齊聚為韓國瑜打氣。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,不少韓粉在四維行政中心前聚集為韓國瑜加油打氣。（圖／記者李毓康攝）

【韓國瑜臉書千字全文】

這一次，誰會是贏家？
選舉就像比賽一樣有勝負輸贏，但是對作為政府頭家的人民而言，真正的勝負輸贏卻是在選舉落幕之後才真正開始。
選一個作威作福的政府，人民最後是輸的；
選一個做牛做馬的政府，人民才會是最後的贏家。
這段時間我忙於市政，同時我也冷靜觀察。
民進黨如果能夠將罷免韓國瑜的積極與不惜代價的力氣，拿出十分之一用在治國施政與自我操守上，2018年我不會當上高雄市長，2019年我更不會想進一步出來改變台灣。
以選舉結果來看，2018年我們贏了、這次他們贏了。
但是社會的安定、經濟的繁榮、人民的幸福、下一代的未來⋯⋯
這麼多次的選舉結果，究竟誰贏了？
這一次民進黨贏了罷免，但是高雄贏了嗎？
當然我希望，高雄市民是最後的贏家。
無論誰是下一任高雄市長，
高雄都需要一個「路平燈亮水溝通、貨出人進發大財」的未來；
無論誰是下一任高雄市長，
高雄所有的弱勢朋友們都應該得到更多的重視和更好的照顧；
無論誰是下一任高雄市長，
高雄的下一代都需要在國際競爭中有機會成為某一個領域裡發光發亮的新星。
我虛心接受每一場選舉的結果，但對於那89萬2545張期盼高雄崛起的選票、以及千千萬萬在這兩年裡對我寄予厚望的好朋友們，我要誠摯地致上我最深切的謝意與歉意。
未來我韓國瑜無論有沒有工作、是否在任何職務上，只要能力所及、能為高雄盡一分心力，我一定會為高雄鄉親出力。
一日高雄人、終生高雄心。
最後，我還要感謝那一群最讓我感到驕傲、不捨的市府團隊，他們有專業、有熱忱、最重要的是有拚勁、肯付出。
為了高雄，好多人不惜離家背井、放棄高薪來這個城市和我一起打拼，我知道，這群跟我一起捲起袖子拼命的市府團隊夥伴、每一個人都不是為了做官、而是為了做事而來。他們和我一樣不在乎被罷與不罷，但這一年多來他們為高雄做牛做馬、承受巨大壓力，還要不時地被網軍抹黑攻擊，
這一年多來他們每一件事都做得比以前好、但是雜誌民調排名卻都是吊車尾，我知道，都是我的關係。
今天理論上是我在市長位子上的最後一天，我想還他們一個公道，因為他們是最辛苦、最被唱衰、卻最認真、最有作為的一群模範公僕。
在這裡，我想代表所有高雄市民好好向您們說聲謝謝：
謝謝葉匡時葉副市長、謝謝李四川李副市長、謝謝陳雄文陳副市長、謝謝工務局吳明昌吳局長、謝謝都發局林裕益林局長、謝謝水利局李戎威李局長、謝謝農業局吳芳銘吳局長、謝謝海洋局趙紹廉趙局長、謝謝財政局李樑堅李局長、謝謝經發局伏和中伏局長、謝謝青年局林鼎超林局長、謝謝交通局鄭永祥鄭局長、謝謝觀光局邱俊龍邱局長、謝謝捷運局范揚材范局長、謝謝教育局吳榕峯吳局長、謝謝運發局許文宗許局長、謝謝文化局林思伶林局長、謝謝新聞局鄭照新鄭局長、謝謝社會局黃淵源黃局長、謝謝民政局曹桓榮曹局長、謝謝地政局黃進雄黃局長、謝謝環保局王玨王局長、謝謝衛生局林立人林局長、謝謝勞工局王秋冬王局長、謝謝毒防局阮清陽阮局長、謝謝法制局吳秋麗吳局長、謝謝研考會李銘義李主委、謝謝客委會黃永卿黃主委、謝謝原民會吳慧琴吳主委、謝謝消防局黃江祥黃局長、謝謝行政國際處蔡淑貞蔡處長、謝謝新住民辦公室林麗蟬林執行長、謝謝我們邱源寶邱主任以及市長室所有工作夥伴。
我也想謝謝之前曾經陪我們篳路藍縷、一起走過好多風雨、但因為公私因素而離開崗位的前任局處首長們，更謝謝每一位認真做事、任勞任怨的高雄市政府同仁，謝謝您們這段日子的付出與辛勞，是我拖累大家，您們的辛苦和成績，高雄市民會記得、歷史會記得。
今天，我是帶著遺憾離開高雄，我們還有好多正在做、正要做的事沒有完成：
我們的雙語教育才剛剛萌芽、我們的滿天星計畫正蓄勢待發、我們的農漁產品正打進國際市場、我們還沒有向中央爭取到蓋摩天輪的土地、還有好多道路和水溝需要鋪整⋯⋯好多好多。
但是，我相信，這些遺憾會跟著我離開，所有願景未來都能逐步完成。
因為，我相信，下一任的高雄市長會更認真、更努力。
我相信，人民會是最後的贏家。
謝謝高雄、謝謝大家！

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

ET快訊
罷韓後第一槍！台東縣議員陳宏宗宣布退出國民黨　聲明全文曝光
韓國瑜玩完藍營南部翻身機會　他千字文分析點出「關鍵心態」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「議會大炮」許崑源曾飆罵陳菊90秒　無黨籍起家投身藍營助馬韓

杏仁哥哭紅眼白玫瑰悼念許崑源　臉書一夜連4PO「再聽聽您的聲音」

綠議員PO許崑源死訊挨轟亂消費　許淑華酸：綠色是沒人性的顏色

許崑源最後對話吐失望「社會沒有是非」　妻淚訴只是去接個電話

民眾黨團總召：藍綠有影響力者應出面安撫　「政治成敗是一時的」

江啟臣赴靈堂悼「悲劇到此為止」　憶許崑源曾提點：高雄不能走回頭路

吳朋奉生前關心罷韓…遺願已了　焦糖哥哥：哥，大家成功了

許崑源任內離世　高雄市議長遺缺事宜2方法可解

徐巧芯批王浩宇：惡意連結不幸與政治立場「民進黨應開除黨籍」

「韓國瑜罪名不是選總統」　游盈隆：是讓民進黨顏面無光

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

《陳芊芊》趙露思唱歌麥克風出賣她惹 　「韓少君」丁禹兮裝可愛..全場大傻眼XDD

首位遭罷免市長！韓批罷韓國家隊　買通「90%媒體+100%網軍」抹黑

確定過關！93萬票超過「9合1票數」 韓國瑜成台灣史上首位遭罷免市長

民眾黨團總召：藍綠有影響力者應出面安撫　「政治成敗是一時的」

江啟臣赴靈堂悼「悲劇到此為止」　憶許崑源曾提點：高雄不能走回頭路

吳朋奉生前關心罷韓…遺願已了　焦糖哥哥：哥，大家成功了

許崑源任內離世　高雄市議長遺缺事宜2方法可解

徐巧芯批王浩宇：惡意連結不幸與政治立場「民進黨應開除黨籍」

「韓國瑜罪名不是選總統」　游盈隆：是讓民進黨顏面無光

快訊／罷韓後第一位！台東縣議員陳宏宗：即日起退出國民黨…聲明全文曝光

賴香伶籲國民黨撫平支持者情緒、民進黨節制支持者不當行為

李來希怒批：市長補選國民黨選不上　議長一併奉送看誰敢坐

許崑源高齡親友殯儀館哭癱　議員李順進：他本來認為韓國瑜能過難關

美國房貸利率再創新低3.37％！　買家湧入房市申請人數「激增18％」

民眾黨團總召：藍綠有影響力者應出面安撫　「政治成敗是一時的」

江啟臣赴靈堂悼「悲劇到此為止」　憶許崑源曾提點：高雄不能走回頭路

吳朋奉生前關心罷韓…遺願已了　焦糖哥哥：哥，大家成功了

阿里山高山茶春茶競賽　「極品一條龍」喊出10萬元高價得標

墾丁旅遊爆炸性提前解封！　6日湧入3萬以上遊客「到處都是人」

江蕙深夜「雙手合十」悼念許崑源！　不捨PO文：放下罣礙安息吧

桃園馬祖新村潮藝術特展「解嗨時代」　呈現追求自由的軌跡

隨手拍都美！恆春網美玻璃貨櫃屋　還有濃醇香綠豆沙牛奶

藝群二度獲得國家美容醫學品質認證　王正坤重視預防醫美副作用保障患者權益

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

政治熱門新聞

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜到場

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大？」

93萬9090罷韓！鄉民倒過來驚見寓意

Live／許崑源跳樓亡　韓國瑜將到殯儀館

高雄市議員慟「毫無徵兆」　許崑源做這樣的選擇是因為罷韓打擊太大

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜深夜臉書回應

許崑源跳樓　周錫瑋：這是綠營要的結果？

許崑源墜樓亡　家屬3聲明曝：對網路傳言保留法律追訴權

快訊／警方證實許崑源跳樓　友人曝「這2件事」造成巨大壓力

選北市！黨內提韓未來3條路　黃暐瀚曝目前最好的選擇

吳斯懷：台灣民主災難才剛開始！

民進黨議員嘲諷許崑源辭世　國民黨中常委痛批：有政治沒人性

更多熱門

相關新聞

胡錫進：罷韓是大格局下的小打小鬧

胡錫進：罷韓是大格局下的小打小鬧

高雄市長韓國瑜罷免案6日確定通過，對此大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（7）早發文，形容罷韓是「大格局下的小打小鬧」，儘管大陸在一段時間裡，還左右不了台灣社會的政治方向，但台當局更扭轉不了兩岸終將統一的歷史進程，「台灣跑不了，這是鐵定了的。」

李來希：市長補選國民黨選不上　議長一併奉送

李來希：市長補選國民黨選不上　議長一併奉送

許崑源墜樓亡　議員李順進：他本來對罷韓案有信心

許崑源墜樓亡　議員李順進：他本來對罷韓案有信心

苦苓酸韓可出書：怎樣2年毀掉自己

苦苓酸韓可出書：怎樣2年毀掉自己

孫大千：韓國瑜被「政治暴力」罷免　從此政壇遍地烽火

孫大千：韓國瑜被「政治暴力」罷免　從此政壇遍地烽火

關鍵字：

韓國瑜高雄罷免2020高雄市長罷免

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜到場

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大？」

93萬9090罷韓！鄉民倒過來驚見寓意

Live／許崑源跳樓亡　韓國瑜將到殯儀館

殯儀館外凌晨吹狗螺30秒　許崑源發3篇文3分鐘後跳樓亡

建商蓋好自用9年　不留了！整棟電梯別墅開價8.8億賣

許崑源跳樓　李四川痛曝壓垮原因

更多

最夯影音

更多
浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻
陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面