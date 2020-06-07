「韓國瑜一無所有」原因曝　王炳忠：他城府不深！國民黨一群大小政客更噁

▲王炳忠認為，韓國瑜如果城府夠深，絕對會選擇不選2020。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新黨發言人王炳忠表示，高雄市長韓國瑜被罷免，正可看出台灣「民主」的荒謬，戳破兩岸許多人的幻想，「今日罷韓的結果，當然不是什麼『民主』重歸，而是沒完沒了的仇恨動員。」他也分析韓弄到一無所有的原因，更指「民進黨的可鄙可惡，我已經常批判無須多言，更噁心的是國民黨一群大小政客。」

王炳忠今天（7日）凌晨在臉書說，記得當時大陸不少網友說，要他多學韓國瑜，「庶民」選法也能出頭，「我心裡笑了笑：你們不知這套『選舉』遊戲，今天『網紅』、明天『網黑』，我若不是靠內心強大的意志和理論支撐，早就迷失其中，自己都不認得自己是誰！」

「韓國瑜不是神，是人，而且還是城府不深的人。」王炳忠認為，韓如果城府夠深，絕對會選擇不選2020，深耕高雄，穩坐國民黨南霸天，斷不會弄到如今一無所有；次之，也該善用自己擄獲人心的草莽真性情，直接說明要與蔡英文爭取執政大位的意願與理由，根本不要學國民黨宮廷那套扭捏的戲碼，等到「大老」推出郭台銘再放話「感覺有人背後開槍」，倒盡胃口。

▼王炳忠說，「韓國瑜不是神，是人，而且還是城府不深的人。」（圖／記者李毓康攝）

王炳忠表示，罷韓團體到今天已追殺成功，還在記者會上鬼扯什麼「民主終於回歸」、「不要再被境外勢力滲透做出錯誤選擇」；事實上，一直以來勾結境外勢力操弄島內選舉及罷免的，就是這群罷韓團體和民進黨。

王炳忠指出，2019一整年，美國毫不遮掩地介入台灣大選，與民進黨當局聯手以「打擊假新聞」之名控制網路、媒體；直到罷韓的前一晚，他們的網軍打手還大剌剌地要「港獨」團體幫忙散播罷韓文宣，利用境外身分得以在台灣法律限制的凌晨零點後繼續宣傳。

文中提到，韓國瑜2018的意外當選，引起美國的高度注意，故而更卯足力氣影響島內輿論，絕不能讓兩岸走向和解，不利美國亞太戰略；所以，在美國看來，連「兩岸和平協議」都是禁忌，「一國兩制」當然更不能提。

文中說，韓國瑜想再上層樓，只好把「國防靠美國，經濟靠大陸，科技靠日本」、「反對一國兩制不怕粉身碎骨」這些話都說出口，就是想討好「主流輿論」；不少人會說「只有先選上才能做事」，但事實證明現在已沒有純粹的島內選舉，而是中美大戰，美國勢力不會容許任何想為兩岸推向和解的力量奪得大位。

▲▼韓國瑜對罷免結果召開記者會。（圖／記者李毓康攝）



王炳忠說，有些人說韓國瑜選2020是私心作祟，有些人說韓選2020是承擔責任；私心也好，承擔也好，台灣「選舉」就是藝人選秀，當紅的選什麼都上，如同大家說衛福部長陳時中現在選市長一定上，但時間拖久就過氣了。

王炳忠提到，韓國瑜當然會想，若2020不參選，2024勢頭就沒了，「你說這投機，對，台灣『選舉』本來就是賭徒的玩票遊戲，不然你真以為是比政見、看政績？不選，你們不又常笑新黨沒幾席，王炳忠沒位子嗎？」

王炳忠認為，民進黨的可鄙可惡，「我已經常批判無須多言。更噁心的是國民黨一群大小政客，2018全靠韓國瑜的熱度選上市長、議員；2019還有好幾個以『支持韓國瑜選2020』旗號拉韓粉，為自己爭黨內立委提名；等到去年下半年韓國瑜聲勢看衰，這些人就開始故作『中立』作壁上觀；2020選後更等同『放生』韓國瑜。」

▼王炳忠指出，今日罷韓結果當然不是什麼「民主」重歸，而是沒完沒了的仇恨動員。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

王炳忠表示，甚至早在罷韓前一個月，國民黨就已放話要派江啟臣、朱立倫選高雄市長為韓「復仇」，言下之意早就棄韓，不是嗎？

王炳忠指出，今日罷韓的結果當然不是什麼「民主」重歸，而是沒完沒了的仇恨動員，「將來台灣今年選一個、明年罷一個、後年再選一個、大後年再罷一個，還會崇拜這種『民主』的大概是too young too simple（太年輕，太簡單）吧！」他說，「對我來說，反正台灣前途根本不是『選舉』決定，當我想清楚了這點，就知道自己還有一堆事該做了！」

▼王炳忠發文。（圖／翻攝王炳忠臉書）