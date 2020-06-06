韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟　市長補選徵詢這4人被點名

▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長罷免案6日舉行投開票，下午四點開始開票，不到70分鐘後，同意罷免票超過57萬多票的門檻，確定讓韓國瑜掰了高雄市長寶座。對於韓國瑜的下一步，韓陣營不排除提出罷免無效訴訟，同時用拖延戰術爭取時間，而國民黨則即刻啟動補選徵詢，目前被點名的人選，包括高雄市副市長李四川、前台東縣長黃健庭、白派大將林國正，及高雄市議員黃柏霖等人。

對於韓國瑜陣營來說，過去幾個月來的罷免案爭點，根據《選罷法》第75條第1項規定，就職未滿一年不得罷免，但Wecare高雄卻在韓國瑜就職僅7個月就開始進行宣傳罷免及連署等活動。此外，律師逐一查核罷韓團體提出的法定連署人資料時，也揪出有「死人連署」及偽造文書等狀況，罷免案卻順利成立。

對此，韓陣營質疑，中選會故意忽視選務重大瑕疵，逕自公告完成第一階段連署，還發函通知罷韓團體領表進入下階段連署過程，這項行政處分有極大法律爭議，因為連署自從開跑就已不合法，導致中選會的行政處分也違法，所以韓陣營在因應過程中不斷地透過司法阻止投票的救援行動，但最後都是碰壁收場。

據了解，韓陣營的下一步不排除提出罷免無效訴訟，目的不一定要是逆轉結果，但可以讓國民黨多點時間去佈局補選，畢竟在補選時間前也可以隨時撤告，且戰且走讓自己屬意的補選人選遷戶籍或是國民黨進行組織準備。

韓國瑜幕僚表示，在整個罷韓團體的過程中，韓陣營進行的法律攻防動作，雖然知道被駁回的機率偏高，但還是要去做，因為整起罷免投票案根本不具正當性，必須在歷史上被留下「記錄」，從頭打掉中選會處分的合法性，也是律師對於法治精神的堅持。

另外，根據《選罷法》第118條規定，韓營若認定選舉委員會辦理罷免案有違法之處，而且足以影響罷免結果，可以在中選會公告日起的15天內，向高雄地院提出「罷免無效」之訴。有意思的是，根據《選罷法》規定，韓國瑜一旦提出罷免無效訴訟，在打完官司之前無法補選市長。

至於韓陣營到底會不會進行反撲，幕僚則表示，韓國瑜不願看到高雄在重演藍綠對決，將坦然接受結果，尊重高雄市民的選擇，但對於罷免過程的合法性，不排除再提出罷免無效訴訟，否則也「沒戲唱了」。

不過，誰能接下韓國瑜這一棒，雖然有國民黨人士也直指，派誰都會輸，「國民黨在高雄，連B咖人選都沒有」，但目前被點名的人選除了高雄市副市長李四川、前台東縣長黃健庭，還有白派大將林國正，及前高雄市議員黃柏霖等人，其中，李四川跟黃健庭的戶籍目前都不在高雄。

林國正曾任國民黨副秘書長、高雄漁會總幹事，2008年總統大選時任馬、蕭全國競總發言人。林國正在2018年九合一大選時拒絕參選高雄，如果要他參加這次補選，誘因、動機可能更低。

至於國民黨在高雄的年輕人才，另一位黃柏霖曾在2018年也被黨中央曾徵詢參選市長，他曾任高雄黨部主委，參選過2016年、2020年立委，在2014、2018年都高票當選市議員，問政績效是高市議員裡的佼佼者。

黃是國民黨長期培養的高雄青年，但黨內人士表示，真要年輕人參加補選市長，黨中央要提出「誘因」，例如協助募款，提供競選經費，否則「柴米油鹽都不夠，還要打仗」，黨部更要保證穩住高雄20%基本盤，當事人才有動能為黨打這一戰。

高雄地方人士坦言，民進黨目前是由行政院副院長陳其邁收復失土的局勢，「上次輸掉的自己贏回來」，反觀國民黨現階段在高雄沒有合適人選，畢竟長年是民進黨執政，藍營沒有太多發展空間，無論派誰參選都一定會輸，不如派現任議員帶職參選，藉由此戰開始栽培高雄在地年輕戰將。

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