別提「罷免無效的訴訟」！陳致中籲韓瀟灑的下台：揮揮衣袖、不帶走一片雲彩

▲高雄市議員陳致中。（圖／記者洪正達攝）



記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案成功，民進黨高雄市議員陳致中對此祝福韓國瑜，指出「他不適任市長的職務，但或許他有其他適合發揮的地方」，並衷心期盼韓市長謙卑坦然接受結果，同時呼籲對方不要再提出罷免無效的訴訟，與其激發更多的社會對立，「不如揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」，瀟灑的下台。

陳致中今（6）日在臉書發文表示，罷免是非常手段，高雄市民若非失望透頂、忍無可忍，正常情況下是不會有提出的條件與氛圍，所以面對民意最新的裁決，正反雙方都應當謙虛自制，衷心期盼韓市長謙卑坦然接受結果，這是展現民主風度的最佳時刻，切莫攻擊批判，那不是人民之福、社稷之幸。

陳致中呼籲韓國瑜，千萬不要再提出罷免無效的訴訟，與其把心力用於後續否定市民的投票，讓市政工作陷於長期代理的不確定性，甚或可能激發更多的社會對立，不如揮一揮衣袖、不帶走一片雲彩，「這樣的瀟灑身影或許還可以留住下台的尊嚴」。

針對挺罷的市民，陳致中表示，大家可以高興一晚，但絕對不要去指責訕笑不同立場的市民朋友，279萬市民包含韓粉都是高雄的一份子，命運榮辱皆為一體；選票已經說話，民主永遠前行，或許大家想要乾杯慶祝，但今晚的高雄與其歡呼喧嘩，更美的況味或許是在靜默中咀嚼感動、一起為未來綢繆思考。

作為民進黨的一份子，陳時中表示他要時時警惕自己，「水可載舟、亦可覆舟，我們曾勝利登台，也曾落淚失敗，在這一個城市，民進黨的責任只會更加艱鉅重大」。今天高雄市民以選票來否決韓市長，陳致中認為這並非把權力的印信自動交給別的政黨，而是歸還給人民。

最後，他強調，「未來的日子，民進黨必須更謙卑、更努力，重新贏得人民的信任支持，才能帶領高雄真正變成一座更美好的城市。」

▲韓國瑜確定被罷免。（圖／記者李毓康攝）



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