全程流利中文！白宮副國安顧問博明祝賀蔡英文就職：台灣值得全世界學習

▲美國白宮副國家安全顧問博明祝賀蔡英文就職。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

中華民國第十五任正副總統蔡英文與賴清德20任就任，除了美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）首次公開發表聲明外，美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）也獻上祝福，並讚揚台灣有很多方面值得全世界學習。

博明表示，「今天，我非常高興有機會祝賀蔡英文總統，在選舉中取得的歷史性勝利」，在台灣歷史上，蔡英文此次得票數，超過任何其他政治候選人，「我更要讚揚台灣人民對來之不易的民主的維護」，使領導人盡職盡責，「你們依靠的正是台灣的言論自由、法律的統治和自由公正的選舉」，而美國也依靠著同樣的機制。

博明指出，台灣向世界表明自由民主的精神決不僅僅是「美國」或「西方」的，而且是普世的，正如中國天體物理學家方勵之在1982年代後期所說，「我研究的不是東方物理，也不是西方物理，是物理」，民主同物理學一樣地沒有東西之分。

博明提到，值得一提的是台灣對冠狀病毒流行的出色反應，「從2003年SARS流行中吸取了重要教訓 並在中國官方控制的媒體當時稱為『武漢肺炎』的大爆發之前」，台灣就應用了之前所積累的經驗，「結果不言而喻，台灣的學校僅僅關閉了兩周」，在2300萬人口中，台灣的病例至今少於500人， 其中大多是輸入病例。

博明讚賞，「台灣有很多方面值得全世界學習」，美國將繼續與台灣交流，並繼續督促其他國家和組織，例入世界衛生組織（WHO）把挽救人的生命置於任何政治考量之上，選擇人民的自由而非政府的壓制 ，「我們期待與台灣綿密合作，開展廣泛的經濟、文化、教育和安全等方面的合作」，通過合作去體現雙方共同的利益和價值觀，「再次祝賀蔡總統，祝您在下個四年裡更有成效地引領台灣人民，僅祝好運，謝謝」。

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