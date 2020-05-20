　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全程流利中文！白宮副國安顧問博明祝賀蔡英文就職：台灣值得全世界學習

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲美國白宮副顧問博明祝賀蔡英文就職。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲美國白宮副國家安全顧問博明祝賀蔡英文就職。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

中華民國第十五任正副總統蔡英文與賴清德20任就任，除了美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）首次公開發表聲明外，美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）也獻上祝福，並讚揚台灣有很多方面值得全世界學習。

博明表示，「今天，我非常高興有機會祝賀蔡英文總統，在選舉中取得的歷史性勝利」，在台灣歷史上，蔡英文此次得票數，超過任何其他政治候選人，「我更要讚揚台灣人民對來之不易的民主的維護」，使領導人盡職盡責，「你們依靠的正是台灣的言論自由、法律的統治和自由公正的選舉」，而美國也依靠著同樣的機制。

博明指出，台灣向世界表明自由民主的精神決不僅僅是「美國」或「西方」的，而且是普世的，正如中國天體物理學家方勵之在1982年代後期所說，「我研究的不是東方物理，也不是西方物理，是物理」，民主同物理學一樣地沒有東西之分。

博明提到，值得一提的是台灣對冠狀病毒流行的出色反應，「從2003年SARS流行中吸取了重要教訓 並在中國官方控制的媒體當時稱為『武漢肺炎』的大爆發之前」，台灣就應用了之前所積累的經驗，「結果不言而喻，台灣的學校僅僅關閉了兩周」，在2300萬人口中，台灣的病例至今少於500人， 其中大多是輸入病例。

博明讚賞，「台灣有很多方面值得全世界學習」，美國將繼續與台灣交流，並繼續督促其他國家和組織，例入世界衛生組織（WHO）把挽救人的生命置於任何政治考量之上，選擇人民的自由而非政府的壓制 ，「我們期待與台灣綿密合作，開展廣泛的經濟、文化、教育和安全等方面的合作」，通過合作去體現雙方共同的利益和價值觀，「再次祝賀蔡總統，祝您在下個四年裡更有成效地引領台灣人民，僅祝好運，謝謝」。

其他人也看了這些...

蔡英文宣誓就職唱國歌　全程開口「吾黨所宗」也沒有漏掉
「心中壓力多過喜悅！」蔡英文：我跟賴清德很榮幸接受託付
蔡英文點名「防疫國家隊」　讚醫護藥師郵差超商店員運將都是英雄

更多熱門新聞...

蔡英文：不會接受中國以「一國兩制」矮化台灣　重申8字堅定原則
蔡英文啟動修憲：18歲公民權優先推動、國民法官一定要上路
蔡英文「六大核心戰略產業」鎖定5G：行政院將成立數位發展部

振興一下我們的美麗

ET快訊
致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱
即／逆轉勝！欠1.8萬罰款整棟房被法拍　執行署撤銷拍賣程序
蓬佩奧稱蔡英文「總統」　陸國防部發聲明：極端錯誤、非常危險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「2020520」好日子！北市605對登記結婚　創5年新高

愛你愛你我愛你！520登記結婚6007對　創歷年第4高

新北市紓困核定率高達57.48％　要求衛福部再撥5億急難金

幕後／蔡英文就職講稿修改50次　台灣共同體藏了2個「彩蛋」

國民黨5評蔡英文就職演說：她應誠實面對政見跳票事實

蘇貞昌喊話新內閣這件事沒說「我會怪你」　14點期許一次看

洪秀柱重批蔡英文：外交、國防跟兩岸關係「一敗塗地」

國民黨代邀錄「全民監票」挺韓影片　全黨僅1人響應...計畫恐胎死腹中

藍委提修法防N號房！蔡易餘：女星拍裸照算不算猥褻？有些人就喜歡被看私處

童振源推動4大僑務工作　6月1日返台攜手徐佳青

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

「2020520」好日子！北市605對登記結婚　創5年新高

愛你愛你我愛你！520登記結婚6007對　創歷年第4高

新北市紓困核定率高達57.48％　要求衛福部再撥5億急難金

幕後／蔡英文就職講稿修改50次　台灣共同體藏了2個「彩蛋」

國民黨5評蔡英文就職演說：她應誠實面對政見跳票事實

蘇貞昌喊話新內閣這件事沒說「我會怪你」　14點期許一次看

洪秀柱重批蔡英文：外交、國防跟兩岸關係「一敗塗地」

國民黨代邀錄「全民監票」挺韓影片　全黨僅1人響應...計畫恐胎死腹中

藍委提修法防N號房！蔡易餘：女星拍裸照算不算猥褻？有些人就喜歡被看私處

童振源推動4大僑務工作　6月1日返台攜手徐佳青

摳爆少女像！韓23歲男對慰安婦「擲石洩憤」...被制止反毆對方3拳

Pony幫你分析4大「底妝工具」用法＆妝效　最後一種搭配超好用！

獨／舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫挖整塊肉嘆：第二期了

中職／彈力球拖長時間　陳傑憲：投手比較辛苦

Q1進出口、旅行收支皆創近年新低　受疫情與原物料價格重挫雙重打擊

臉書傳計畫7月6日起回到辦公室上班　使用率限制在25%

台中豐原唯一家樂福量販店賣了　花蓮飯店業者砸15億元買走

廣告小妹酸7000字作文是「渣渣裝純男日記」　嗆羅志祥：思念人民幣！

中職／彈力球加打者進步　長打率偏高、桃猿高達5成55

「2020520」好日子！北市605對登記結婚　創5年新高

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

快訊／蔡英文就職演說中英版全文　誓言打造一個更好的國家

蔡英文PO台灣抗疫全紀錄　9萬人看哭

林佳龍曬觀禮燦笑照　藏鏡人竟是盧秀燕

「全世界欠台灣一份情！」　美亞太助卿大讚蔡英文防疫

韓國瑜是「渣男式道歉」！她怒曝原因

蘇嘉全搶著唸誓詞　蘇貞昌眼神殺過來

快訊／大仁哥卸任！蔡英文陪同　陳建仁滿臉笑容走出總統府

520就職女主持　「套裝藏巧思」典禮新嬌點

韓國瑜不出席520　堅持留高雄拚市政

快訊／520宣誓就職！蔡英文開口唱國歌

蔡英文：不接受中國以「一國兩制」矮化台灣

更多熱門

相關新聞

江啟臣挺「庶民」：蔡英文承諾全跳票　520演說沒談勞工

江啟臣挺「庶民」：蔡英文承諾全跳票　520演說沒談勞工

總統蔡英文正式展開新任期，國民黨主席江啟臣在中常會中發表談話，指出520對國民黨而言，是監督責任的開始，回顧四年前蔡英文在總統府前所作之承諾，四年來幾乎全數跳票。江啟臣也提及，總統就職談話中通篇沒有談到勞工，這四年來卻基層庶民收入持續低迷，貧富差距日益擴大。

卓榮泰：將「黨主席」交到總統手上是畢生榮耀

卓榮泰：將「黨主席」交到總統手上是畢生榮耀

蔡英文交付民進黨3任務　「持續吸引年輕人加入」

蔡英文交付民進黨3任務　「持續吸引年輕人加入」

快訊／蔡英文5度擔任民進黨主席：邀辣台派入黨

快訊／蔡英文5度擔任民進黨主席：邀辣台派入黨

蔡英文推18歲公民權　鄭麗文酸：唯一可能兌現的青年政見

蔡英文推18歲公民權　鄭麗文酸：唯一可能兌現的青年政見

關鍵字：

白宮博明蔡英文

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

蔡依林爸媽證實已離婚！

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面