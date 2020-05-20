蔡英文「六大核心戰略產業」鎖定5G：行政院將成立數位發展部

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文20日出席總統就職典禮，她與副總統賴清德在完成宣誓就職後，恭送卸任的副總統陳建仁走出總統府；隨後，蔡英文也於在10時抵達台北賓館發表就職演說。其中蔡英文針對國家建設提到產業經濟發展，並透露出，台灣要發展可以結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業的「六大核心戰略產業」。

蔡英文提到，行政院組織改造工程，將在重新盤點後再次啟動，包括成立一個專責的數位發展部會，還有與時俱進地調整各部會，讓政府的治理能力，更貼近國家發展的需要。

▲總統蔡英文與副總統賴清德20日出席就職典禮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔡英文在產業與經濟發展上表示，她知道，台灣人民最關心的，就是我們的產業和經濟的發展。政府在2016年啟動了「經濟發展新模式」，致力讓台灣經濟走向世界。四年來，在國際經濟的巨大變局下，台灣不僅挺了過來，經濟成長更回到四小龍的第一名，股市萬點也成為常態。

蔡英文指出，因為疫情控制得當，台灣至今，仍然可以維持經濟正成長，這是全球少有的，「但我們在紓困以及振興經濟上，必須持續超前部署，全力維持經濟穩定成長」。

「未來四年，我們面對的，是全球經濟更劇烈變動，和供應鏈加速重整的局面。」蔡英文表示，在整體經濟方面，我們將秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」的政策理念，持續落實前瞻基礎建設、兆元投資等重大計畫，來鞏固未來幾十年的經濟發展。

蔡英文透露，在產業發展方面，我們更要抓住時機，在「5+2產業」創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

蔡英文指出，「六大核心戰略產業」包括：第一，台灣要持續強化資訊及數位相關產業發展，「我們要利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位，讓台灣成為下一個世代，資訊科技的重要基地，全力促進物聯網和人工智慧的發展」。

蔡英文提到第二點，台灣要發展可以結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業。我們要全力打造可以有效保護自己，也能被世界信賴的資安系統及產業鏈。

第三點蔡英文表示，「我們要打造接軌全球的生物及醫療科技產業」，這次疫情中，無論是試劑製造、或是新藥和疫苗的研發，「台灣團隊」都有足夠的能力，跟全球頂尖技術接軌。我們要全力扶持相關產業，讓台灣成為全球克服疫病挑戰的關鍵力量。

蔡英文認為第四點是發展軍民整合的國防及戰略產業，除了已經在進行當中的國艦國造、國機國造，我們會更強力推動軍民技術整合，激發民間製造能量，更進一步進軍航空及太空產業。

蔡英文表示第五是，要加速發展綠電及再生能源產業。過去四年，再生能源有飛躍性的發展，台灣成為國際再生能源投資的熱點。在這個基礎上，2025年綠能占整體能源百分之二十的目標，我有信心可以達成，台灣將成為亞太綠能中心。

蔡英文透露第六為，建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。面對未來的全球秩序變化，從口罩、醫療及民生用品、能源到糧食供應，我們要把重要的產業鏈留在國內，維持一定的自給率。

蔡英文表示，在當前的國際局勢中，誰能擺脫依賴，誰就掌握國家生存發展的先機。我要請所有產業界的朋友們放心，政府不會讓產業孤單。在未來幾年，我們有幾個主要的策略，來全力帶動產業發展。