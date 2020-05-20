快訊／蔡英文5度擔任民進黨主席：邀辣台派入黨、成立網路社群中心

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日下午赴民進黨中央黨部，再次回任黨主席；她在致詞時說，這是她第五度接任主席，對她來說就像回家，很感謝主席卓榮泰與所有黨員的付出，同時也宣告，邀請「辣台派」入黨，並正式成立網路社群中心。

▲總統蔡英文第五度擔任民進黨主席。（圖／民進黨直播）



蔡英文此次重掌黨機器，擔任第十七屆民進黨主席，這是她第五度領導民進黨，也創下了民進黨有史以來歷任最多次黨主席的紀錄，而她前四次擔任主席分別是在第十二屆、第十三屆、第十五屆，以及第十六屆。若翻開民進黨史，擔任過兩次黨主席者有蘇貞昌、謝長廷、陳水扁、許信良、黃信介等五人。

蔡英文表示，早上才剛完成總統第二任期就職典禮，再次以總統身份接任黨主席，這是她第五次接任，今天在這裡一樣會議室，一樣的樓層，對她來說就像回家，「感謝卓榮泰主席，謝謝所有黨員付出，大家辛苦了」。

蔡英文說，四年前，剛就任總統時告訴大家，民進黨成為執政黨後，不可以忘記民進黨的託付，要讓台灣不一樣，執政有酸甜苦辣，有風雨跟起伏，但挑戰再怎麼艱難，但都挺過來了，人民用選票給我們肯定，再一次給我們機會，在場同志大家都記得，勝選那一天她向所有勇敢的台灣人說，一定會留下更好的國家。

蔡英文表示，執政就是責任，面對新的時代，新的任期，不只要做好工作，也要做讓年輕人願意加入的政黨，民進黨一直跟台灣人民站在一起，威權時代我們爭取自由民主，在野的時候監督政府，現在執政我們勇敢改革。

蔡英文指出，她希望更多社會力量加入民進黨，她邀請「辣台派」加入民進黨，她認為新陳代謝是維持競爭力的不二法門，貼近社會脈動讓民主不斷進步，因此向所有支持者、好朋友、辣台派，歡迎加入民進黨。

另外，蔡英文也表示，民進黨要不斷進步，還要強化網路社群人才培育能量，民進黨要不斷進步、不斷創新，這樣才不會被時代淘汰，所以微調黨部組織，針對網路社群來加強，把選戰中累積的能量繼續延續。

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