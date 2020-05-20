快訊／蔡英文宣誓就職唱國歌　全程開口「吾黨所宗」也沒有漏掉

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520就職典禮因疫情一切從簡，也確定取消國宴，20日上午9時，總統蔡英文、準副總統賴清德將於府內宣誓就職。蔡英文在就職典禮的唱國歌環節，全程「開口唱」，包含外界關注之「吾黨所宗」也沒有漏掉。

包含就職典禮、國慶日唱國歌，藍營皆相當關注蔡英文是否「開口唱國歌」。蔡英文在這次的就職典禮，大方開口唱國歌，包含國歌中有「吾黨」歌詞的敏感句也沒有漏掉，全程「唱好唱滿」。

總統蔡英文9時開始進行宣誓就職，地點於總統府3樓大禮堂，先由總統蔡英文與副總統賴清德於進行宣誓；接著，由行政院院長蘇貞昌帶領總統府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄進行宣誓。

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