蔡英文點名「防疫國家隊」　讚醫護藥師郵差超商店員運將都是英雄

記者陶本和／台北報導

在新冠肺炎疫情衝擊全球之際，台灣成功防疫的經驗被世界所盛讚。520總統就職大典，特別邀請「防疫國家隊」出席，而總統蔡英文在發表就職演說時，也一一點名國家隊成員，接受國人的致敬，並讚揚更多沒有在現場的醫護人員、郵務人員、藥師、便利商店店員、以及運將朋友等等各行各業防疫英雄們，「所有的台灣人都是英雄」。

▲總統蔡英文與副總統陳建仁就職典禮。（圖／ETtoday新聞雲攝影中心）



蔡英文說，今天的現場，有很多防疫英雄，口罩國家隊上中下游產業成員、疫情指揮中心的公衛團隊、以及蘇貞昌院長帶領的政府團隊。

蔡英文說，還有更多沒有在現場的各行各業防疫英雄們，醫護人員、郵務人員、藥師、便利商店店員、以及運將朋友等等。

蔡英文表示，她無法一一叫出各位的名字，但她想要告訴大家，70年來，台灣可以度過一次又一次的挑戰，依靠的從來不是一兩個英雄；而是像各位一樣，一起轉動歷史巨輪的無名英雄，「是因為有你們，台灣世世代代的幸福、安定、繁榮，才得以延續。」

蔡英文表示，她要向所有人致敬，所有的台灣人都是英雄，「蔡英文跟賴清德，很榮幸能在此，接受各位的託付，能在這樣艱鉅的時刻，承擔中華民國總統的重責大任，我心中的壓力多過喜悅。不過，我不會退縮，因為我有你們。」