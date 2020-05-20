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卓榮泰：將「黨主席」交到總統手上是畢生榮耀

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記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520連任就職典禮20日上午登場，緊接著下午兩點她將前往民進黨部，與黨主席卓榮泰交接，正式回任黨主席一職。卓榮泰交接黨主席一職時表示，任內順利完成任務，將「黨主席」交到總統手上是畢生榮耀。

卓榮泰表示，非常榮幸能完成今天這場交接儀式，「首先我要感謝、恭賀總統。總統身為一位強力的候選人，帶領本黨及立委參選人共同打了一場漂亮的選戰，守住了主權，也守住了台灣。我們再一次向總統表示感謝與道賀。」

卓榮泰報告提到，去年6月19日，也是民進黨的中執會，全體中執委向總統說，一定用盡全力，讓總統用最快的時間回來主持會議，「今天我要請我們所有中執委們，向總統報告：我們做到了！」

卓榮泰說，「去年1月9日，我受全體黨員指派接任這個工作時，我提出保衛本土政權、維護國會優勢、推動進步價值，而後中央黨部也訂定總統連任國會過半的勝選目標，今天中執會全體委員，也可以再一次大聲和全體黨員先進報告：這些目標我們也都達到了！」

卓榮泰再指出，去年9月28日，黨33週年黨慶全代會，通過由羅文嘉領軍，率領林飛帆等社會對話小組同仁擬訂的「社會同行、世代共贏」的新決議文，也在新的行動綱領引領下，「找回老同志、召喚年輕新朋友」，也完成選戰的歷史任務，「今天我們全黨可以向台灣國人同胞報告：民主進步黨真正做到『社會同行、世代共贏』，我們也達到這個目標。」

卓榮泰說，要再度感謝羅文嘉帶領的所有工作夥伴，是大家將許多不夠完美、不夠準確的戰略計畫，透過高效率與超理性的執行力，才能完成一場又一場戰役，取得一次又一次的勝利，要向各位工作夥伴表達最高的敬意。

卓榮泰提及，在此還是要提醒，在9樓門口「18人組黨工作小組」所代表的創黨精神和基本核心價值，永遠不能忘記，「黨必須永遠堅持，台灣人民才會繼續給我們機會！大家務必切記、務必珍惜！」

針對個人動向，卓榮泰報告，過去一年多來接受中執會的命令而行動，已經達成被交付的任務，要向全體先進黨員同志及中執委們告退，從這場大改革的行動中告別，離開公共職位，「我感恩，因為人民的信任、全黨的團結，我今天才有榮幸將「黨主席」這份重要職務與責任直接交到中華民國台灣現任總統的手上，這對我是畢生的榮耀！」

卓榮泰最後感謝祝福蔡英文，國務、黨務勝利成功，也祝福民進黨執委、夥伴及全黨黨員，同時也謝謝台灣人民，謝謝台灣。

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