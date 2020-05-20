快訊／「心中壓力多過喜悅！」蔡英文：我跟賴清德很榮幸接受託付

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午完成宣誓就職後，10時抵達台北賓館，預計發表長達25分鐘的就職演說。總統蔡英文就職演說中提到，「台灣人都是英雄！」她強調，「蔡英文跟賴清德很榮幸接受各位託付。」

蔡英文表示，過去七十年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。我們抵抗過侵略併吞的壓力、走出獨裁體制的幽谷，也一度走在被世界孤立的曠野之中，但無論什麼樣的挑戰，民主自由的價值，一直是我們的堅持。「自助助人、自助人助」的共同體意識，也始終是我們的信念。

蔡英文提到，今天現場有很多防疫英雄：口罩國家隊上中下游產業成員、疫情指揮中心的公衛團隊、以及蘇貞昌院長帶領的政府團隊。還有更多沒有在現場的各行各業防疫英雄們，醫護人員、郵務人員、藥師、便利商店店員、以及運將朋友等等。

蔡英文說，「容我無法一一叫出各位的名字，但我想要告訴大家，七十年來，台灣可以度過一次又一次的挑戰，依靠的從來不是一兩個英雄；而是像各位一樣，一起轉動歷史巨輪的無名英雄。是因為有你們，台灣世世代代的幸福、安定、繁榮，才得以延續。」

下一個四年任期即將開始，蔡英文強調，「我要向你們所有人致敬。所有的台灣人都是英雄。蔡英文跟賴清德，很榮幸能在此，接受各位的託付。能在這樣艱鉅的時刻，承擔中華民國總統的重責大任，我心中的壓力多過喜悅。不過，我不會退縮，因為我有你們。」