蔡英文啟動修憲：18歲公民權優先推動、國民法官一定要上路

記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文520宣誓完就職後，隨後於台北賓館發表就職演說。對於國家生存發展策略，蔡英文表示，為了國家體制強化及民主深化，將推動修憲、進行司法改革，讓憲政體制將更能夠與時俱。

蔡英文表示，未來四年，除了國家建設的工程，政府體制的優化，也非常重要。立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。藉由這個民主過程，憲政體制將更能夠與時俱進，契合台灣社會的價值。而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。

司法改革方面，已實現了「司改國是會議」的承諾，讓「法官法」、「律師法」、「憲法訴訟法」、以及「勞動事件法」陸續完成修法，但是司改還在轉型期，現階段的成果，和人民的期待，還有一段距離，因此將繼續傾聽各方的意見，不會停下腳步，人民的不滿，就是持續改革的動力。

在未來四年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待，贏得信賴。

另外，所有憲政機關，都要持續改革的腳步。行政院組織改造工程，將在重新盤點後再次啟動，包括成立一個專責的數位發展部會，還有與時俱進地調整各部會，讓政府的治理能力，更貼近國家發展的需要。

監察院的國家人權委員會，將在今年八月掛牌成立，它將是台灣落實「人權立國」理念的里程碑，也是監察院轉型的起點。而考試院的新團隊，也會提出完整的改革方案，檢討過去的思維，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。



▲蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

