蔡英文：不會接受中國以「一國兩制」矮化台灣　重申8字堅定原則

記者袁茵、蔡文鈴、蘇晏男、蔣婕妤、陶本和／台北報導

中華民國第十五任正副總統就職典禮20日上午9時00分舉行，針對兩岸關係，即將邁入第二任期的總統蔡英文就職演說時表示，不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀。

關於國際層面，蔡英文指出，過去四年台灣積極參與各項國際重大議題，包括反恐合作、人道援助、宗教自由、以及非傳統安全等重要全球議題。在這次國際疫情中，台灣在能力範圍內，對國際社會展開無私援助，受到了高度肯定。

「台灣，已經被國際定位為民主成功故事、可信賴夥伴、世界良善力量，這是台灣人民的共同驕傲。」蔡英文強調，未來四年會持續爭取參與國際組織，強化和友邦的共榮合作，和美、日、歐等共享價值的國家，深化夥伴關係，也會更積極參與區域的合作機制，和區域相關國家攜手，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮，做出實際貢獻。

針對和平穩定的兩岸關係，蔡英文表示，「面對複雜多變的兩岸情勢，過去四年，我們盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力，也獲得國際社會的肯定；我們會持續努力，也願意跟對岸展開對話，為區域安全，做出更具體的貢獻。」

蔡英文重申「和平、對等、民主、對話」這8個字，「我們不會接受北京當局，以一國兩制矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移的原則。我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場。」

蔡英文強調，「兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。在變局之中，我會堅守原則，並秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。」