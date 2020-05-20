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蔡英文啟動修憲鎖定18歲公民權　鄭麗文酸：唯一可能兌現的青年政見

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▲▼立院地圖區堵訪，鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文20日發表就職演說時，宣布立法院將成立修憲委員會。國民黨立委鄭麗文受訪時認為，只要蔡英文順利完成18歲公民權修憲，以及在國際政治舞台上押寶反中陣營，對她的歷史定位最穩賺不賠，然而，4年後青年依舊低薪，仍要面臨就業困難、房價高漲等問題。

蔡英文在就職演說中提到，立法院即將成立修憲委員會，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。

鄭麗文表示，蔡英文非常清楚，在所有內政重大議題上，這一任期要討好、討喜非常困難，比如勞保破產、美豬進口、核食進口、缺電、空汙等議題，都很難討喜，從蔡英文就職演說可看出，如果她順利完成18歲公民權修憲，以及在國際政治舞台上，押寶反中陣營，這對蔡英文的歷史定位是最穩賺不賠的。

鄭麗文表示，由於修憲門檻非常高，蔡英文可能成為幾十年來唯一成功修憲總統，「她只把修憲議題限縮在18歲公民權，我相信這是為什麼蔡易餘退案的原因，就是因為，不希望發生過去修憲案百花齊放，尤其民進黨委員一定會想提踩國家主權紅線的案子。」

鄭麗文說，下修公民權可能是這屆唯一兌現的青年政見，然而4年後青年依舊低薪，就業困難、房價依舊高漲，因此她也希望把修憲限縮在這個題目上，也剛好是朝野沒有異議的修憲案，此外，鄭麗文認為很可能綁2022縣市長選舉，讓順利過關的可能性大增，成為蔡英文這一任唯一歷史留名的政績。

鄭麗文也斷言，蔡英文時代的下半場，將是民進黨政治鬥爭戰場，「行政院長的位子蘇貞昌可以做多久，蘇嘉全想接，明年內閣改組會不會改？2022快到了，鄭文燦怎麼辦？如果他到中央要接閣揆，林佳龍算什麼？顧立雄去接國安會長變成組閣黑馬，所有人都在搶院長，這關係到2024總統大選，對於蔡英文即將跛腳，就（把責任）丟給行政院長。」

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