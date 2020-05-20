江啟臣挺「庶民」：蔡英文4年前承諾全跳票　520演說通篇沒談到勞工

記者羅婉庭／台北報導

總統蔡英文正式展開新任期，國民黨主席江啟臣在中常會中發表談話，指出520對國民黨而言，是監督責任的開始，回顧四年前蔡英文在總統府前所作之承諾，四年來幾乎全數跳票。江啟臣也提及，總統就職談話中通篇沒有談到勞工，這四年來卻基層庶民收入持續低迷，貧富差距日益擴大。





▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

江啟臣在談話中特地提及庶民，外界聯想是否為了反制罷韓，替過去以庶民之姿崛起的韓國瑜發聲。

江啟臣說，每次總統宣誓就職，都是中華民國民主體制的重要一步，國民黨除了為人民的選擇獻上祝福，更要堅持扮演好在野黨的角色，回應人民對國民黨的期待。因此，520 對國民黨而言，也是監督責任的開始。

江啟臣指出，總統在就職演講對國家願景的勾勒，是對國民莊嚴的承諾。但大家關注的不只是總統怎麼說，更關注的是過去四年到底落實多少，未來四年會怎麼做？「回顧四年前，蔡英文在總統府前承諾了什麼？這四年來幾乎全數跳票。」

他批評，許多民眾生活更辛苦、年輕人的處境更艱難、社會安全網破洞更大、司法信任沒進步，更不用說倒退的兩岸關係，以及連丟七個邦交國的外交處境。長年以來，民眾最關心的政策都是民生、都是經濟。蔡英文的口號從4年前的「5+2」，變成早上的6大核心戰略產業。但這卻沒有辦法改變，四年來基層庶民收入持續低迷，貧富差距日益擴大的事實。

江啟臣表示，科技、5G、生技、國防這些產業雖然也很重要；但對多數基層民眾而言，常常有「與我距離太遙遠，沒有辦法參與、分享」的疏離感，通篇沒有談到勞工，不知道是否對於之前勞基法反覆修法造成的傷害，有所反省。

此外，在社會安全方面，江啟臣說，國民黨肯定政府近期多數的防疫作為；但後續紓困「萬元之亂」讓大家發現，蔡政府並未從過去四年諸多內政的不接地氣，學到教訓。蔡英文早上再度宣示要補強社會安全網，讓人想起四年來，她在幾次悲劇事件後曾許下的承諾；社會安全網仍然有太多不足，他對此表示遺憾。

江啟臣指出，四年前蔡英文高舉社會多元、公平正義、環境生態等進步價值，也以可觀篇幅勾勒青年願景，但就職演說中沒有看到「原住民、新住民，基層庶民」相關政策。

此外，江啟臣也批評演說中看不到對環境生態的著墨，也看不到對青年的在乎；彷彿再度執政後，就可以忽視這些族群與價值。最後他表示，任何政黨只要著眼於國家與人民福祉，國民黨都願意展開對話合作，為台灣的人民與民主共同努力。

對此，黨內人士諷刺蔡政府是主張新住民、原住民 、庶民都被忽略的「刪民主義」。

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