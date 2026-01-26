台東、大武分局長聯合交接　縣府盼警政團隊守護治安交通

▲台東縣警察局舉行分局長交接典禮。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局於26日舉辦台東分局及大武分局卸、新任分局長聯合交接布達典禮，由縣長饒慶鈴主持。饒慶鈴於會中歡迎新任縣警局局長林宏昇、副局長陳楨筌，以及新任台東分局長方子欽與大武分局長趙連順加入縣府團隊，並期勉警政團隊在即將到來的農曆春節連假期間，全力投入治安維護與交通疏導工作，提供縣民安全、優質的警政服務。

交接典禮於下午2時在縣警局二樓大禮堂舉行，邀請地方各級民意代表、治安相關單位首長、協勤民力、退休警察及所屬員警代表到場觀禮，場面莊重隆重。

饒慶鈴表示，警察與消防同仁是守護縣民生命財產安全的第一線人員，縣府一向重視警消同仁的福利與權益。台東依山傍海、擁有豐富的自然生態與原住民族文化特色，縣府團隊持續推動「慢經濟」政策，成功形塑優質旅遊城市品牌，穩定良好的治安與順暢的交通，是地方永續發展不可或缺的基礎。

饒慶鈴也感謝歷任局長與警察同仁長期以來在治安維護與交通管理上的努力與付出，使台東縣警政治安表現長期名列前茅。隨著農曆春節假期即將到來，她期許全體警政同仁持續發揮專業，承續優良表現，全心投入重要節日安全維護與交通疏導工作，讓縣民安心過年，營造幸福宜居的生活環境。

此次警職異動中，原台東分局長陳宏平調任連江縣警察局主任秘書，原大武分局長莊于瑩調任嘉義縣警察局朴子分局分局長。饒慶鈴感謝兩位分局長任內工作認真，積極打擊犯罪、維護社會治安，並在交通管理上展現優異成效，祝福未來職涯發展順利、更上一層樓。

新任台東分局長方子欽，49歲，中央警察大學第64期畢業，原任雲林縣警察局虎尾分局分局長；新任大武分局長趙連順，49歲，中央警察大學第71期畢業，原任新北市政府警察局新店分局交通組組長，均具備豐富警政實務經驗，未來將持續帶領團隊，守護台東治安與交通安全。