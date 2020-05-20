蔡英文交付民進黨3任務　「持續吸引年輕人加入」

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520連任就職典禮20日上午登場，緊接著下午兩點她將前往民進黨部，與黨主席卓榮泰交接，正式回任黨主席一職。蔡英文以黨主席身分，交付民進黨三個任務，他強調，民進黨是一個不斷反省、進步的政黨，要繼續吸引更多年輕人加入。

民進黨20日中執會前將舉行第十七屆黨主席宣誓就職暨交接典禮，預計兩點鐘登場。典禮中，新舊任黨主席都將致詞，蔡英文將與卓榮泰交接，正式回任黨主席，這也是她自2018年九合一大選辭去黨主席後，睽違18個月後重掌民進黨。

蔡英文回任黨主席，她提到，台灣人民用選票給民進黨再一次執政機會，再給了四年託付，「在場同志應該都記得，勝選那天我跟我們所有的勇敢的台灣孩子說，我們一定會留下一個更好的國家，執政就是責任，新的世代任期，不僅要做好執政工作，也要回應支持者期待，讓更多年輕人願意加入民進黨。」

蔡英文交付民進黨三個任務，第一要讓更多社會力量參與民進黨，邀請「辣台派」，今年一月有很多台灣人踴躍站出來參與政治，新陳代謝是政黨的力量，「民進黨要採取行動，讓更多社會力量加入才會進步，我要向所有支持者，我們的好朋友，向我們辣台派呼籲，民進黨歡迎你們加入。」

蔡英文提到，過去四年要感謝支持者，跟民進黨一起守護台灣，未來四年需要支持者跟社會大眾，一起站在一起，希望他們能夠加入民進黨，用行動改變台灣。

第二，蔡英文說，民進黨要提供年輕世代機會，資深黨工也要提供經驗，「我要強調，我們是執政黨，要能夠在理想創意中尋求可行道路，麻煩資深黨工幹部，執政不莽撞、不急躁，穩健踏實的為人民帶來幸福。」

蔡英文表示，第三民進黨要不斷進步，鼓勵創新，只有這樣才不會被時代淘汰，這次民進黨微調黨部組織，針對網路社群加強，「我的想法很簡單，網路社群要延續下去，民進黨重視人才培育。」

蔡英文最後提到，這次邀請請前行政院副院長林錫耀擔任祕書長，相信黨務工作可以更順暢，他的政治經驗豐富，政治工作來說是自己的前輩，請他再次擔任民進黨秘書長，一定能與執政團隊有良好溝通，能將民進黨累積經驗和年經幹部一起跨世代合作，「新團隊為民進黨帶來新前景，民進黨是不斷反省、進步的政黨。」