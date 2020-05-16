駭客入侵總統府變造資料　高虹安：APT持續滲透最難防

▲中華民國總統府。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府內電腦15日遭駭客攻擊，部分媒體記者的電子信箱收到總統府寄出的信件，內容記載看似總統府幕僚協助總統蔡英文與行政院長蘇貞昌會面談參資料，也包括民進黨總統初選時，與當時挑戰者、準副總統賴清德的相關評估。對此，台灣民眾黨立委高虹安認為，這類比較偏向APT持續滲透性的攻擊，是目前資安攻擊中最難防禦的一種。

蔡英文20日連任就職典禮將登場，各項人事布局傳聞不斷，15日晚間部分媒體收到「蔡英文陰謀」黑函，總統府深夜澄清，強調內容為偽變造文件「非屬事實」，16日一早媒體又再度收到類似信件，Google 透過郵件將該帳號列為「危險郵件」。總統府稍早回應，強調已向刑事警察局報案，呼籲外界勿轉傳，避免個資受到威脅。

根據這批由總統府寄出的信件，主題大致為指控蔡英文分贓等抹黑文字，且夾帶數個PDF檔案，內容記載看似總統府幕僚協助蔡英文在4月間，與蘇貞昌會面談參資料。

在這批流出且遭到竄改的文件中，也提到府內高層人士針對目前內閣人事的安排，包括文化部、NCC、促轉會、原民會、總統府資政、監察委員等人事建議，其中也提到NCC主委必須有能力籌設「數位發展部」等。此外，也包括民進黨總統初選時，有關蔡英文與賴清德的相關評估等。

▲蔡英文日前宣布蘇貞昌續任閣揆。（圖／ETtoday攝影中心攝）



對此，高虹安表示，她對於今天總統府遭駭其實並不意外，主因從今年三月開始，就有很多能源、醫療、半導體與電子大企業都遭到資安攻擊，而這一類攻擊有個特色，都比較偏向APT持續滲透性的攻擊，也是目前資安攻擊中最難防禦的一種，駭客有可能是持續性，或者是針對特定目標進行攻擊。

民進黨立委王定宇則表示，國安局先前在立法院曾透露，時間越接近520，來自中國大陸的駭客攻擊事件會持續加大加多，特別是針對特殊機關與民間設施的攻擊，在過去一個月以來都已經增加超過50%，對總統府等相關機構的攻擊，可以說是提高到APT的層級持續前進。

王定宇指出，國安局已經將總統府列為A級防護機構，怎麼還會發生會議資料遭駭的情事，甚至變造會議紀錄對外散播假訊息，國安單位與資安辦都不僅應該進行調查，也要了解這些攻擊是否多來自中國大陸，並且深刻反省檢討，為何總統府已經被列為A級單位，卻還是遭到駭客攻擊。

王定宇質疑，如果連總統府都可以遭駭，那麼台灣還有什麼單位是安全的，這點刻不容緩，該補強的部分要立即檢討，國人也必須注意，中國大陸駭客攻擊的對象，絕對不僅止於政府機關，包括民生、交通設施也是被攻擊的對象與目標，因為中國大陸除了是區域的麻煩製造者，對台灣的威脅也是個具體的存在。

民進黨立委許智傑也說，在520總統副總統就職前，境外勢力動作頻頻，一下子擴大軍演、一下子駭客入侵，已經嚴重影響台灣資安。許智傑指出，資訊戰是戰爭的另一種形式，希望蔡英文要求資安工作站立即找出漏洞，防止駭客再度入侵，以造假資訊影響台灣國安。

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