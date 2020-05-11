蔡英文520就職貴賓邀請函、禮盒曝光　視覺設計是27歲的「她」

▲總統府520就職典禮視覺設計，貴賓邀請函曝光。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文520就職典禮的視覺設計，文化總會這次邀請1993年出生（27歲）的新稅設計師葉庭語操刀，主視覺將應用到520賓客的伴手禮袋、禮盒、邀請函、貴賓證與媒體證。

文化總會副秘書長李厚慶11日表示，這次找來8年級的新稅設計師葉庭語操刀，在色彩的表現上，葉庭語使用了「綠、粉、青、紫」的繽紛配色，以幾何拼接的手法，將每種象徵意涵置入視覺中。

李厚慶指出，今年初總統副總統的新年賀年卡，兩隻可愛的金色老鼠，代表著「數一數二」，正是出自其手；2017年的國慶主視覺將台灣傳統市場「茄芷袋」的「紅、藍、綠」相間，應用在設計上，掀起一陣復古懷舊潮流，她就是設計團隊的一員。

另外，李厚慶也說，包括去年台電與文總共同舉辦點燈活動「點亮十三層」、「台北霞海城隍文化節」等主視覺設計，都是葉庭語的創作。

▲總統府就職典禮，貴賓伴手禮盒。（圖／總統府提供）

李厚慶表示，這次葉庭語使用四種抽象的色塊，表達出蔡英文將帶領台灣朝向更好的未來，讓國際看到台灣的堅韌與自信。「玉山」呈現台灣精神，象徵台灣民主的穩固與壯大；「手拉手」的視覺元素，作為「相挺」的意象，從年初到現在，台灣遭受疫情考驗，仍彼此攜手相挺，才有如此優異的防疫成績。

至於「耳朵」意象，李厚慶表示，作為政府傾聽人民聲音的象徵；「國旗的飄揚」則帶出國家主權的神聖，也揭示台灣的自信，把台灣的寶貴經驗與多元價值分享給世界，與世界同行。

隨後，李厚慶也拿出這次視覺設計的應用，包括520賓客的伴手禮物袋、禮盒、邀請函、貴賓證，以及媒體證等。

▼總統府就職典視覺設計應用。（圖／總統府提供）

