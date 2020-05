快訊／蔡英文欽點童振源接僑委會　擴大全球僑胞服務

距離520總統蔡英文就職第二任期倒數不到一周,文化總會16日表示,將在當天晚上舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上演唱會,卡司包括第30屆金曲獎歌王Leo王、第26屆金曲年度最佳歌曲獎滅火器樂團等人,而圓山大飯店、麗寶樂園、高雄85大樓以及101大樓也將加入串聯點燈。