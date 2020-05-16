快訊／蔡英文欽點童振源接僑委會　擴大全球僑胞服務





▲駐泰代表童振源。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者袁茵／台北報導

520內閣改組在即，僑委會委員長吳新興准辭，遺缺由現任駐泰國大使童振源接任。據透露，童振源的新人事案是由總統蔡英文親自點名並交付擴大服務全球僑胞的任務，全案在15日正式拍板，而童振源16日近中午也發表了公開信，證實接受蔡英文與行政院長蘇貞昌的徵詢，同意出任僑委會委員長一職，預定在與總6月初搭乘第一班回台班機，返國就職。

【童振源公開信全文】

感謝總統與院長任命，本人將接任僑務委員會委員長一職，全力以赴擴大服務全球僑胞

由於本人在政治大學的借調即將在期滿，早在3月底便向外交部提出辭呈，總統府已於日前公告准辭。然而，這兩天獲得總統與院長徵詢出任僑務委員會委員長一職，本人深感榮幸與責任重大。

基於報效國家、為民服務，本人決定接受挑戰，辭去政治大學教職，出任僑務委員會委員長一職。在泰國服務僑胞的經驗基礎上，本人將全力以赴擴大服務全球僑胞，深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作，進而協助僑胞在當地生根茁壯與促進台灣蓬勃發展。

本人原本在5月20日前要回台灣，然而，泰國政府因為新冠肺炎疫情宣布延長國家緊急狀態至5月31日，並禁止所有國際航班入境泰國，此間國際航班預計於6月初陸續復飛。本人將於6月初搭乘第一班回台灣的班機，接任僑務委員會委員長一職。

駐泰代表 童振源

2020年5月16日

▲駐泰代表童振源。（資料照／記者季相儒攝）

【520新內閣一覽】

行政院長 蘇貞昌，留任

內政部長 徐國勇，留任

外交部長 吳釗燮，留任

財政部長 蘇建榮，留任

教育部長 潘文忠，留任

經濟部長 沈榮津，留任

交通部長 林佳龍，留任

衛福部長 陳時中，留任

勞動部長 許銘春，留任

環保署長 張子敬，留任

國防部長 嚴德發，留任

法務部長 蔡清祥，留任

農委會主委 陳吉仲，留任

原能會主委 謝曉星，留任

陸委會主委 陳明通，留任

退輔會主委 馮世寬，留任

海委會主委 李仲威，留任

原民會主委 夷將．拔路兒，留任

人事行政總處人事長 施能傑，留任

政務委員兼任工程會主委 吳澤成，留任

文化部長 鄭麗君不續任，由李永得接任

科技部長 陳良基不續任，由吳政忠接任

國發會主委 陳美伶不續任，由龔明鑫接任

金管會主委 顧立雄不續任，由黃天牧接任

客委會主委 李永得不續任，由楊長鎮接任

僑委會委員長 吳新興不續任，由童振源接任