520線上演唱會金曲卡司曝光！滅火器、Leo王接力嗨唱　台北101加入點燈





▲台北圓山飯店將在520響應點燈。（圖／文化總會提供）

記者袁茵／台北報導

距離520總統蔡英文就職第二任期倒數不到一周，文化總會16日表示，將在當天晚上舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上演唱會，卡司包括第30屆金曲獎歌王Leo王、第26屆金曲年度最佳歌曲獎滅火器樂團等人，而圓山大飯店、麗寶樂園、高雄85大樓以及101大樓也將加入串聯點燈。

文化總會表示，線上演唱會預計20日晚上8點開始，以接力方式開唱，從台北圓山大飯店開場，依序為台東鐵花村、高雄港、台中樂成宮，最後回到總統府前廣場，在台灣順時鐘畫出一個「零」，用音樂串連彼此、用愛記錄這一刻，鼓勵全國人民為防疫持續不懈的努力。

▲Leo王。（圖／文化總會提供）

文化總會邀請的卡司可謂「金光閃閃」，包括第30屆金曲獎歌王Leo王，還有囊括金曲第22屆最佳原住民專輯獎、第27屆最佳年度歌曲獎的Suming舒米恩，而紀曉君 Samingad也曾拿下第11屆金曲獎最佳新人獎，以及獲得第26屆金曲年度最佳歌曲獎的滅火器樂團。另外，美秀集團和鄭宜農則曾入圍第30屆金曲獎，再加上曾多次入圍金音獎的獨立音樂創作男歌手黃玠，堪稱金曲陣容，陪著歌迷朋友在520的夜晚一起線上唱起來。

「獻給每一位抗疫的英雄們！」文化總會副秘書長李厚慶表示，在全球遭受新冠肺炎肆虐的此時，這場演唱會別具意義，因為台灣是世界少數能維持基本正常生活、且逾一個月本土案例零確診的國家，將邀請在各自崗位上努力的百工百業一同入鏡，拍攝他們日常生活影片，預計在演唱會中播出，表達對防疫人員的感謝。

▲滅火器樂團。（圖／文化總會提供）

李厚慶強調，文總也號召全國各知名地標、飯店一起響應，在當天晚上同個時間一起點燈，雖然疫情還是衝擊了經濟，但可以一起咬牙挺過去，讓心手相連、彼此相挺。另外，演唱會開演前，文總也會在網路上募集全國人民「畫圈」影片，為前線醫護加油打氣，鼓勵全國民眾持續齊力「達零」，為自己加油，也一起為全球加油。

關於點燈活動，文總表示，除了原本的圓山大飯店、麗寶樂園、高雄85大樓、 澎澄飯店、金湖飯店以外，桃園喜來登酒店、漢來大飯店也紛紛舉手，表示要參與串聯點燈的活動。圓山飯店、麗寶樂園、85大樓、喜來登酒店在當天會一起點亮「HERO」字樣；由昇恆昌集團經營的澎澄大飯店、金湖大飯店以及漢來大飯店則是畫一個「愛心」的圖樣。而象徵台北的知名地標台北101大樓，則是2種字、圖都會呈現，感謝每一名辛苦的防疫英雄。

520線上演唱會將在文化總會Youtube、中華電信MOD、中華電信 Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY、MTV頻道同步直播，搭配在家防疫守則，歡迎國人「Stay home」和家人一起在空中收看。

▼美秀集團。（圖／文化總會提供）

▼文總520線上演唱會。（圖／文化總會提供）

▼高雄85大樓、澎澄飯店參與點燈。（圖／文化總會提供）