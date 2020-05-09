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蔡英文宣布「護國院長」蘇貞昌續任閣揆　520內閣人事就定位

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▲蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆。（圖／翻攝自陳菊臉書）

▲蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆。（圖／翻攝自陳菊臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文8日上午在總統府召開記者會，正式宣布留任行政院長蘇貞昌續任閣揆。她提到，蘇貞昌成績有目共睹，能夠有這樣一位「護國院長」是台灣的福氣。蘇貞昌預計14日主持最後一次的行政院會並進行內閣總辭，再由總統蔡英文重新任命，520內閣就會就定位。

在疫情的影響之下，加上執政團隊成功抗疫，成績不僅獲得國內掌聲，更被國際所見，因此府院黨人事調動也不會脫離「穩定」的基調，也就是說，並不會有太大的變動。蘇貞昌確定續任閣揆，不過卻有「蘇閣揆是過渡性質」，短時間內可能被撤換的傳言。對此，蔡英文透過8日記者會稱讚蘇貞昌時提到的「未來四年」予以反駁。

府方幕僚也證實，今天談話的用意很清楚，就是蘇貞昌帶領行政團隊政績斐然，蔡英文在新的任期邀請院長繼續擔任，就是期待政府執政的表現越來越好，讓國家更好，國民過得更好。

在內閣人事方面，變動不大，其中，擁有高支持度的文化部長鄭麗君去留備受外界關注，甚至傳出她要選台北市長的傳聞。事實上，鄭麗君並沒有要參選的打算，但也不會續任部長，主因來自從政多年的她，沒有時間陪陪家人，特別是6歲的兒子就要上學了，考量希望多顧及家人，已經向蔡英文及蘇貞昌表達辭去院長一職的意願。

另外，被蘇貞昌指定為「紓困陳時中」、負責主掌紓困規劃的行政院政務委員龔明鑫，傳將接任國發會主委。不過，龔明鑫沒有正面回應，受訪時玩笑地問一旁的桃園市長鄭文燦，「要不要徵詢我一下？」

在總統府方面，相關人事異動會在接下來的兩週內進行，總統府秘書長陳菊規劃在520前後，被提名出任監察院長，而總統府秘書長一職，則有望由前立法院長蘇嘉全擔任。

國安系統包括，外交、國防等部會，都暫不調動。至於先前因不合鬧上檯面的內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，都擬定不調動。

在黨務人事規劃上，相關人士說，參考過去扁政府執政時期，總統以國政為優先，需要黨秘書長的全力協助，因此秘書長人選必須能夠貫徹總統意志，目前被看好的是院長層級人物，先前傳出前立法院長蘇嘉全可能出線，但在派系角力下，前行政院副院長林錫耀是各派系較可接受的人選。

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