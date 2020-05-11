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520就職大典防疫優先！從簡、取消國宴　蔡英文做出承諾了

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▲▼520總統就職典禮主視覺。（圖／文化總會提供）

▲520總統就職典禮主視覺。（圖／文化總會提供）

記者陶本和／台北報導

總統520就職典禮規劃一切從簡，也確定取消國宴。對此，總統蔡英文11日透過臉書表示，她身為總統，任重道遠的承擔，不會因此有任何改變，並承諾她兩任總統任期間，沒有空窗期。

蔡英文表示，防疫優先，因此總統、副總統就職典禮一切從簡，為配合防疫工作，這次典禮以簡單隆重為原則，不舉辦大型戶外集會，也取消了國宴，「不過，我身為總統，任重道遠的承擔，不會因此有任何改變。」

不過，蔡英文表示，國家美學的展現，同樣不會打折扣，今天公布就職典禮的主視覺，呈現出台灣民主的穩固壯大，及面對考驗時，台灣人攜手相挺、團結自信走向世界的意向，「謝謝新生代設計師葉庭語的創作。」

蔡英文承諾，她的兩任總統任期之間，沒有空窗期。就職典禮的舉辦，不會影響執政團隊的工作，堅守崗位、戰戰兢兢，面對疫情考驗，絲毫都不會鬆懈。

本次就職典禮，由於新冠肺炎疫情的影響，一改過去於府前廣場搭建舞台，而是秉持防疫優先、從簡但維持隆重的原則。依規劃，520當天早上9時00分，總統蔡英文與準副總統將在府內宣誓就職；接著10時00分，蔡英文將前往台北賓館發表演說。

總統府第三局局長李南陽表示，520並不會舉行國宴，主要宣誓場合在總統府大禮堂，而就職演說以及接見駐台使節、外賓，地點則選在環境優美的台北賓館進行。

依照時程規劃，5月20日當天上午9時00分，蔡英文與準副總統賴清德於府內宣誓就職，接著9時15分，行政院長、總統府與國安會秘書長會宣誓就職；在9時20分，將歡送副總統陳建仁步出總統府，而在北賓也會播放感謝陳建仁的影片、外國政要的祝賀影片等。最後在10時00分，蔡英文發表就職演說。

李南陽指出，這次因為疫情的關係，伴手禮會以「防疫」為主軸，而農業方面因為受到影響，所以邀請文化總會、農委會一起研究如何幫助農業，評估之後找到鳳梨、花卉產業，還有餐飲業者一起規劃台灣特別的農產禮盒，至於禮盒內容則待後續做完整說明。

在外賓、駐台使節接見方面，外交部禮賓處處長鄭榮俊表示，使節祝賀部分，程序跟安排動線規劃，會遵照社交距離的規範來辦理，而且會以「拱手」致賀，取代過去的「握手」。

▼520總統就職典禮主視覺設計應用。（圖／文化總會提供）

▲▼520總統就職典禮主視覺。（圖／文化總會提供）

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