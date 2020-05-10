獨／蔡英文520就職演說內容曝光　兩岸論述維持8字箴言基調

▲總統蔡英文、準副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對520總統就職典禮的規劃，總統府將於11日舉行記者會，公布分為2大主軸：府內宣誓與就職演說。在各界所關注的兩岸論述方面，不會脫離今年1月11日勝選之夜時，拋出「和平、對等、民主、對話」8字箴言的主軸。

本次就職典禮，由於新冠肺炎疫情的影響，一改過去於府前廣場搭建舞台，而是秉持防疫優先、從簡但維持隆重的原則。依照目前規劃，520當天早上9時00分，總統蔡英文與準副總統將在府內宣誓就職；接著10時00分，蔡英文將前往台北賓館發表演說。

此外，往年駐台使節都會入府向正副總統表達恭賀，這次外交部則規劃，將地點轉至屬於「半戶外」的台北賓館來進行。在防疫規劃上，則秉持中央疫情指揮中心規定，不得超過500人群聚的原則。

在蔡英文的演說稿內容方面，目前尚在精修階段，但大方向已定。由於今年全球遭受新冠肺炎疫情肆虐，因此基調會以「防疫成效」為主軸，並進一步談及在這次防疫過程中，台灣在國際的認同與能見度的提升，她將如何幫助台灣躍上國際舞台。

同時，正因為這次台灣在防疫工作受到國際高度的肯定；因此，蔡英文的演說中，將鄭重表達對於在這次疫情中，有高度奉獻的醫護人員，及投入協助防疫的產業國家隊感謝與敬意。

另外，蔡英文的演說中，也預計將因應疫情逐漸趨緩，針對「經濟層面」做好超前部署，她將透過演說，向國人說明下個階段，她將如何帶領振興台灣的經濟。

其中，由於520前後，台商回流投資破兆元大關，蔡英文將談及台灣在國際上，產業的因應與對策，如何避免重回過去的產業代工，例如國內航太產業、高教機、潛艦等，從設計到系統化等能量如何展現。

至於外界高度關注的「兩岸論述」是否會有調整？由於國內外都受到疫情的影響，社會關注的議題其實已有翻轉，就國內而言，產生「國際比兩岸多」、「防疫比政治多」的傾向，因此蔡英文在演說中，基調並不會脫離1月11日勝選之夜的兩岸論述。

因此，蔡英文兩岸論述仍不會主動挑釁，也不會脫離年初時，提及的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，並再次呼籲對岸重啟良性互動、長久穩定發展，希望能理解民主台灣、民選政府，不會屈服威脅恫嚇的基本態度。

在外交工作上，由於這次疫情的緣故，台灣的國際能見度暴增，且過去4年來寫下台美關係40年來最好的歷史紀錄；蔡英文勢必也會針對台美夥伴關係的提升，以及台灣在印太區域戰略的定位如何再被凸顯，做進一步闡述。