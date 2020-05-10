　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／蔡英文520就職演說內容曝光　兩岸論述維持8字箴言基調

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文、準副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對520總統就職典禮的規劃，總統府將於11日舉行記者會，公布分為2大主軸：府內宣誓與就職演說。在各界所關注的兩岸論述方面，不會脫離今年1月11日勝選之夜時，拋出「和平、對等、民主、對話」8字箴言的主軸。

本次就職典禮，由於新冠肺炎疫情的影響，一改過去於府前廣場搭建舞台，而是秉持防疫優先、從簡但維持隆重的原則。依照目前規劃，520當天早上9時00分，總統蔡英文與準副總統將在府內宣誓就職；接著10時00分，蔡英文將前往台北賓館發表演說。

此外，往年駐台使節都會入府向正副總統表達恭賀，這次外交部則規劃，將地點轉至屬於「半戶外」的台北賓館來進行。在防疫規劃上，則秉持中央疫情指揮中心規定，不得超過500人群聚的原則。

在蔡英文的演說稿內容方面，目前尚在精修階段，但大方向已定。由於今年全球遭受新冠肺炎疫情肆虐，因此基調會以「防疫成效」為主軸，並進一步談及在這次防疫過程中，台灣在國際的認同與能見度的提升，她將如何幫助台灣躍上國際舞台。

同時，正因為這次台灣在防疫工作受到國際高度的肯定；因此，蔡英文的演說中，將鄭重表達對於在這次疫情中，有高度奉獻的醫護人員，及投入協助防疫的產業國家隊感謝與敬意。

另外，蔡英文的演說中，也預計將因應疫情逐漸趨緩，針對「經濟層面」做好超前部署，她將透過演說，向國人說明下個階段，她將如何帶領振興台灣的經濟。

其中，由於520前後，台商回流投資破兆元大關，蔡英文將談及台灣在國際上，產業的因應與對策，如何避免重回過去的產業代工，例如國內航太產業、高教機、潛艦等，從設計到系統化等能量如何展現。

至於外界高度關注的「兩岸論述」是否會有調整？由於國內外都受到疫情的影響，社會關注的議題其實已有翻轉，就國內而言，產生「國際比兩岸多」、「防疫比政治多」的傾向，因此蔡英文在演說中，基調並不會脫離1月11日勝選之夜的兩岸論述。

因此，蔡英文兩岸論述仍不會主動挑釁，也不會脫離年初時，提及的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，並再次呼籲對岸重啟良性互動、長久穩定發展，希望能理解民主台灣、民選政府，不會屈服威脅恫嚇的基本態度。

在外交工作上，由於這次疫情的緣故，台灣的國際能見度暴增，且過去4年來寫下台美關係40年來最好的歷史紀錄；蔡英文勢必也會針對台美夥伴關係的提升，以及台灣在印太區域戰略的定位如何再被凸顯，做進一步闡述。

ET快訊
世衛稱WHA決議「驅逐台灣代表」堅持不談邀請　歷史真相打臉
獨／蔡英文520就職演說內容曝光　兩岸論述維持「8字主軸」
母親節0確診！超商賣場百樣商品第二件0元、飯店一晚1000就
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

慶連28天本土零確診　蔡英文、蘇貞昌、陳時中籲「遵守防疫新生活運動」

獨／蔡英文520就職演說內容曝光　兩岸論述維持8字箴言基調

6月6日是否回高雄投票？　陳其邁：行使公民權利不僅是權利也是義務

獨／你發現了嗎？28天零本土病例　蔡英文、蘇貞昌臉書藏「密碼」

扁媽肺炎住院多次病危　陳水扁憂：或許是最後一次母親節

海軍性醜聞連環爆…全怪她？　藍委批「蔡英文上任後軍紀敗壞」　

柯P指新北萬件紓困案送中央「有點逆時中」　侯友宜回應了！

影／送萬件紓困申請給中央挨批甩鍋　侯友宜：從頭到尾都奉中央指示

影／蘇巧慧揪拚金頭腦　陳柏惟嗆韓國瑜：說自己會《心經》吃飽太閒

民進黨北市主委選舉互控賄選　卓榮泰：13日有清楚調查結果

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

陳艾琳顧小孩「和老公.婆婆一起排班」！　關於羅志祥「多人運動」：講不出什麼好話

慶連28天本土零確診　蔡英文、蘇貞昌、陳時中籲「遵守防疫新生活運動」

獨／蔡英文520就職演說內容曝光　兩岸論述維持8字箴言基調

6月6日是否回高雄投票？　陳其邁：行使公民權利不僅是權利也是義務

獨／你發現了嗎？28天零本土病例　蔡英文、蘇貞昌臉書藏「密碼」

扁媽肺炎住院多次病危　陳水扁憂：或許是最後一次母親節

海軍性醜聞連環爆…全怪她？　藍委批「蔡英文上任後軍紀敗壞」　

柯P指新北萬件紓困案送中央「有點逆時中」　侯友宜回應了！

影／送萬件紓困申請給中央挨批甩鍋　侯友宜：從頭到尾都奉中央指示

影／蘇巧慧揪拚金頭腦　陳柏惟嗆韓國瑜：說自己會《心經》吃飽太閒

民進黨北市主委選舉互控賄選　卓榮泰：13日有清楚調查結果

擦屁股抽到一搓毛！　她見「方形貓塞架」嚇醒：差點拿來擦X

疫情總會結束！餐飲也超前佈署　盤點4、5月新開幕餐廳

北市9日驚見2浮屍！檢警速鑑識　男死者確定投水輕生

「我第一個沒有母親的母親節」…陳時中感性坦言：壓力很大，每天狀況不斷

中職／富邦推出零號球衣　邀球迷一起防疫順時中

口罩外層「多一小片透明布」！貼心設計藏巧思　用途曝：眼鏡族必備

日內瓦1000↑人排隊領「救濟食物包」　人龍蔓延1.5km…苦等3hrs才拿到！

地方首長不友善？紓困、八大行業解禁遭批　陳時中：虛心接受

中職／高國麟喊快回來　高國輝二軍立刻開轟！下周回一軍

慶連28天本土零確診　蔡英文、蘇貞昌、陳時中籲「遵守防疫新生活運動」

捷運抖音姐！深情掏出「白色OO」邪惡強迫受孕　網全腿軟...漏電了這不行

政治熱門新聞

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

大陸施壓航空公司改名　外交部：已有22家正名

刪兩岸條例「國家統一」　蔡易餘回應了

黃捷妹妹現身！網驚呼：是肌肉型的

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

起訴7台商挨轟！北檢反擊了

藍民調逾5成挺罷韓　親韓人士曝「最後絕招」

酒店舞廳復業？柯P：不想負責任

萬件紓困件審核甩鍋中央？　新北市3點打臉

送紓困申請給中央挨批　侯友宜：從頭到尾都奉中央指示

水神遭罰66萬　柯曾關切：一定要罰嗎？

罷韓理由書曝光　訴求：光復高雄「東西壞了就要修」

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

陳柏惟臉書發文　引爆數位三國之戰

更多熱門

相關新聞

獨／你發現了嗎？28天零本土病例　蔡英文、蘇貞昌臉書藏「密碼」

獨／你發現了嗎？28天零本土病例　蔡英文、蘇貞昌臉書藏「密碼」

你發現小英和衝衝衝臉書文的「密碼」了嗎？中央流行疫情指揮中心10日表示，國內今日無新增病例，國內已經連續28天零本土病例，代表社區相當安全。總統蔡英文和行政院長蘇貞昌今日的臉書貼文也藏有「密碼」，早安圖個藏有28個零。

海軍性醜聞連環爆　藍委批蔡英文

海軍性醜聞連環爆　藍委批蔡英文

感謝抗疫的媽媽們　蔡英文獻祝福

感謝抗疫的媽媽們　蔡英文獻祝福

湖南賄選案　陸委會：台是法治國家

湖南賄選案　陸委會：台是法治國家

蘇貞昌續任　鄭麗文曝蔡英文「千百萬個不願意」

蘇貞昌續任　鄭麗文曝蔡英文「千百萬個不願意」

關鍵字：

蔡英文就職典禮

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

阿嬌爆不滿老公財力差！現實內幕曝光

郭富城首曝女兒正面「圓滾大眼萌爆」！

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面