駭客變造總統府文件「打賴」　朝野立委質疑有心人士政治操作

▲準副總統賴清德。（圖／記者林悅攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府內電腦15日遭駭客攻擊，部分媒體記者的電子信箱收到總統府寄出的信件，內容記載看似總統府幕僚協助總統蔡英文與行政院長蘇貞昌會面談參資料，也包括民進黨總統初選時，與當時挑戰者、準副總統賴清德的相關評估。對此，民進黨立委許智傑表示，這顯然是有心人士故意製造蔡賴矛盾；台灣民眾黨立委高虹安則認為，其中有非常惡意的政治操作。

蔡英文20日連任就職典禮將登場，各項人事布局傳聞不斷，15日晚間部分媒體收到「蔡英文陰謀」黑函，總統府深夜澄清，強調內容為偽變造文件「非屬事實」，16日一早媒體又再度收到類似信件，Google 透過郵件將該帳號列為「危險郵件」。總統府稍早回應，強調已向刑事警察局報案，呼籲外界勿轉傳，避免個資受到威脅。

▲蘇貞昌在內閣總辭前與蔡英文見面。（圖／幕僚提供）



根據這批由總統府寄出的信件，主題大致為指控蔡英文分贓等抹黑文字，且夾帶數個PDF檔案，內容記載看似總統府幕僚協助蔡英文在4月間，與蘇貞昌會面談參資料。

在這批流出且遭到竄改的文件中，也提到府內高層人士針對目前內閣人事的安排，包括文化部、NCC、促轉會、原民會、總統府資政、監察委員等人事建議，其中也提到NCC主委必須有能力籌設「數位發展部」等。此外，也包括民進黨總統初選時，有關蔡英文與賴清德的相關評估等。

對此，許智傑表示，總統府遭遇駭客襲擊，部分資料被竄改寄出，顯然是有心人士故意製造「蔡賴矛盾」。對於5月20日總統、副總統即將宣誓就職，民進黨的優點是，過去的競爭都已經過去，未來蔡英文與賴清德一定會攜手同行，帶領台灣團結向前行。

高虹安則認為，這次流出的機密文件內容，還提到了賴清德與蘇貞昌等人，讓這些赤裸裸的權利在政治上的操作，都在資安攻擊事件中被展現出來，令她高度懷疑類似這樣的資安事件，不僅是單純的駭客攻擊，還包括非常惡意的政治操作，也顯示在520前，有些人對台灣的社會、民心與對政府的不信任非常明顯。

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