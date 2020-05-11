一張圖看蔡英文520就職典禮流程　200人觀禮 「防疫國家隊入列」

▲總統府說明520總統就職典禮相關規劃。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統府11日上午舉行520總統就職典禮說明記者會。總統府第三局局長李南陽表示，因為疫情影響緣故，取消國宴，改致贈台灣農產品。在就職典禮邀請參與的嘉賓，除了邀請卸任正副元首、軍方代表、政黨代表、縣市首長，防疫國家隊也首度受邀，整體人數會控制在200人左右。

本次就職典禮，由於新冠肺炎疫情的影響，一改過去於府前廣場搭建舞台，而是秉持防疫優先、從簡但維持隆重的原則。依規劃，520當天早上9時00分，總統蔡英文與準副總統將在府內宣誓就職；接著10時00分，蔡英文將前往台北賓館發表演說。

▼總統府就職典禮規劃流程。（圖／總統府提供）



李南陽表示，520並不會舉行國宴，主要宣誓場合在總統府大禮堂，而就職演說以及接見駐台使節、外賓，地點則選在環境優美的台北賓館進行。

依照時程規劃，5月20日當天上午9時00分，蔡英文與準副總統賴清德於府內宣誓就職，接著9時15分，行政院長、總統府與國安會秘書長會宣誓就職；在9時20分，將歡送副總統陳建仁步出總統府，而在北賓也會播放感謝陳建仁的影片、外國政要的祝賀影片等。最後在10時00分，蔡英文發表就職演說。

李南陽指出，這次因為疫情的關係，伴手禮會以「防疫」為主軸，而農業方面因為受到影響，所以邀請文化總會、農委會一起研究如何幫助農業，評估之後找到鳳梨、花卉產業，還有餐飲業者一起規劃台灣特別的農產禮盒，至於禮盒內容則待後續做完整說明。

在外賓、駐台使節接見方面，外交部禮賓處處長鄭榮俊表示，使節祝賀部分，程序跟安排動線規劃，會遵照社交距離的規範來辦理，而且會以「拱手」致賀，取代過去的「握手」。

▼總統府就職典禮貴賓小物。（圖／總統府提供）

