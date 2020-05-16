影／總統府又被駭！今早文件流出..列「危險郵件」刑事局偵辦中

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日連任就職典禮將登場，各項人事布局傳聞不斷。15日晚間部分媒體收到「蔡英文陰謀」黑函，總統府深夜澄清，強調內容為偽變造文件「非屬事實」。16日一早媒體又再度收到類似信件，Google 透過郵件將該帳號列為「危險郵件」。府方也已經報案刑事局，目前火速偵辦中。





▲Google將流出文件信件列為「危險郵件」。（圖／翻攝自郵件）

16日一早，帳號「ser lo」又接連寄出新郵件，內容包含府院的推薦名單，被推薦人個資全都露，另外還有接續昨晚的初選資料，對當時挑戰者、準副總統賴清德評估等「打賴」變造內容。駭客持續攻擊我國總統府，Google已把這帳號列為危險信件，在內文中提醒大家切勿轉傳。府方電腦遭駭，文件遭到偽變造不斷流出，府方已在第一時間向刑事警察局報案，相關單位也火速介入調查。

總統府內電腦15日遭駭客攻擊，部分媒體記者的電子信箱收到總統府寄出的信件，主題指控蔡英文分贓等抹黑文字，且夾帶數個pdf檔案，內容記載看似總統府幕僚協助蔡英文在4月間，與行政院長蘇貞昌會面談參資料。

在這批流出且遭到竄改的文件中，包括府內高層人士，針對目前內閣人事的安排，包括文化部、NCC、促轉會、原民會、總統府資政、監察委員等人事建議，其中也提到NCC主委必須有能力籌設「數位發展部」等。此外，也包括黨內初選時，與當時挑戰者、準副總統賴清德的相關評估等。

總統府15日晚間聲明，「媒體記者接獲來源不明、假稱『蔡英文陰謀』之會議紀錄形式文件，透過電子郵件以黑函形式散布，經瞭解該信件為偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實，請各媒體勿為引用。」