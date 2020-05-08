游淑慧批蘇巧慧救駕爸爸：想劍指陳時中怕「功高震昌」

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧7日上午質詢衛福部次長蘇麗瓊時，斥責衛福部程序出錯才造成「紓困之亂」，讓外界反批是「公主救駕」。對此，台北市議員游淑慧在臉書發文抨擊，指蘇巧慧批蘇麗瓊，除了是提油救父之外，何嘗不是「究責衛福部、劍指陳時中」，畢竟衛福部長陳時中滿意度「遠高」於蘇貞昌，「功高震昌」。

游淑慧直言，爸爸掌行政權，女兒選舉時為保女兒上壘，藉著權力在選區大放利多；大公主為國會議員，本應監督行政部會，卻利用質詢權為父護航、提油救駕；而三公主雖避政從商，但民進黨執政後又「巧」拿千萬標案。

游淑慧表示，「衰到爆」的蘇麗瓊其實是一個專業又行政能力卓越的事務官，「真該算個命，這十年的長官運不太好，而且就是個有功無賞的命」，先是在台北市府當「阿信」，為市長柯文哲兩肩扛起世大運，「臨走前還被柯文哲羞辱為『發現沒得抽』」，現在在衛福部協助陳時中抗疫有成，還是一樣有功無賞，甚至還得越級扛鍋。

游淑慧認為，蘇巧慧批蘇麗瓊除了提油救父以外，何嘗不是「究責衛福部、劍指陳時中」，畢竟陳時中滿意度「遠高」蘇貞昌，「功高震昌」，520改組在即，民進黨內逆時中風暴也隱隱浮現。

游淑慧還表示，「民進黨的政治鬥爭果然套路很深！吃得多又搶得兇，誰在逆時中？死神就在你身邊」、「＃飯碗不好拿得先背鍋」。

▼游淑慧臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 港湖加游）

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