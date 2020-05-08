幕後／蘇貞昌過渡閣揆年底走人？　蔡英文4個字藏玄機

▲蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文520就職將至，8日上午正式宣布留任行政院長蘇貞昌；不過外界有所謂「蘇閣揆是過渡性質」的傳言，年底、明年初可能有另一波調整。對此，蔡英文在談話中，以一句「未來四年」中，對台灣未來的擘劃，相信蘇貞昌是最佳執行者」予以反駁，別有玄機。

《ETtoday新聞雲》日前獨家報導指出，蔡英文早已決定，並詢問蘇貞昌留任的意願，在520就職將續任閣揆；隨後也報導指出，本週蔡英文將親自舉行記者會宣布此訊。不過，近來多有傳言指稱，這一波人事調動後，可能在年底或明年農曆年間再有調整。

不過，蔡英文在上午的談話中明確點出，「蘇院長的高滿意度是人民對他的肯定，他有魄力、有能力，在我未來四年第二個任期中對台灣未來的擘劃，我相信，他是我的好夥伴，是最佳的執行者。」

其中，蔡英文用了「未來四年」四字，反駁近期，所謂「蘇閣揆是過渡性質」，未來短時間內可能被撤換的傳言。對此，府方幕僚也證實，今天談話的用意很清楚，就是蘇貞昌帶領行政團隊政績斐然，蔡英文在新的任期邀請院長繼續擔任，就是期待政府執政的表現越來越好，讓國家更好，國民過得更好。

府方幕僚表示，政府團隊的工作目標就是越做好，不存在過渡的問題，蔡英文今天的談話，就是希望接下來新的任期中與院長一起努力，一起為國家打拼。