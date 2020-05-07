陳時中為紓困之亂道歉：請大家給我們一些時間改正

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌7日院會中針對紓困亂象致歉，強調有錯道歉、有錯就改，要求衛福部務必簡化流程。蘇貞昌決定在下午三點親自與衛福部長陳時中共同站上火線，回應外界相關質疑。陳時中在記者會上道歉，並表示，希望大家給他們一點時間，把事情做好。

陳時中表示，衛生福利部本來就是衛生方面的事務之外，福利也是衛生福部重要一環，當社會在防疫上很辛苦的時候，怎麼照顧最弱勢的同胞們，本來就是衛生福利部重要的事情。

陳時中指出，這次名單裡面，中低收入戶或以前急難救助的對象，事實上都有一些相同，有一些不同，在名單上整理與審核上都造成很大困擾，衛生福利部執行業務沒注意到相關事務，對地方基層人員帶來很大的困擾，「我在這裡也要跟他們講一聲謝謝，大家辛苦了」

至於需要幫助者在程序上遇到困難，陳時中提到，「造成大家的困擾，我要說一聲抱歉，我也拜託社會給我們一點時間讓我們把這件事情做好，我們是有心要來幫助大家，請大家給我們一點時間，讓我們改正，把事情做好，謝謝」

▲陳時中出席紓困振興方案記者會。（圖／行政院提供）

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