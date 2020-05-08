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蔡英文提前宣布閣揆替蘇貞昌止血？總統府4點聲明駁斥

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▲蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆。（圖／翻攝自陳菊臉書）

▲蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆。（圖／翻攝自陳菊臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

媒體報導總統蔡英文「大動作提前」宣布行政院長蘇貞昌續任閣揆，是為了要替紓困止血。對此，總統府發出四點聲明駁斥，強調蔡英文選擇在此適當時間宣布蘇貞昌續任閣揆，顯示對蘇院長的敬重與倚重，痛批該篇報導全屬捏造臆測。

針對《中國時報》以「蔡總統『提前』宣布蘇貞昌續任？原因終曝光！」報導內容，總統府發言人張惇涵駁斥，「相關內容全屬記者個人捏造臆測，對於《中國時報》屢次在未經查證下逕為類似錯假報導，總統府表達高度遺憾，並要求該報立即更正。」

總統府四點聲明：

第一、主責總統府線的媒體朋友都清楚，府內記者會的安排，新聞採訪通知本就時常在記者會前一小時左右發布，不存在所謂的「提前」、「臨時確定」。而觀察《中國時報》近來屢屢未經查證的新聞作業方式，相信總統無論在任何一個時間點宣布行政院長，該媒體都會產出內容不同，但一樣悖離事實的錯誤報導。

第二、總統依照憲法任命行政院長，而行政院長依照憲政慣例，在總統的新任期前率內閣總辭，兩者並無時間順序先後的必然關係。蔡總統已經當選四個月，隨時都可以宣佈下任行政院長，總辭雖是必然程序，但內閣總辭將影響各部會的預算執行與政策推動，因此，總辭的時程必須縮到最短，讓各項防疫工作能夠順利推展。

第三、自從武漢肺炎疫情以來，執政團隊上下都以防疫為最優先工作，國際疫情擴散一度攀升，讓執政團隊更是上緊發條、繃緊神經，蘇院長領導的行政團隊不眠不休，守住了疫情，也進行紓困工作，國際社會對台灣的防疫亦多所肯定與讚賞。即便防疫成果獲得肯定，即便國內疫情在四月底逐漸趨緩，但執政團隊鑑於清明連假的狀況，仍持續緊盯五一連假這道防線，而五一連假的狀況，在中央與地方共同努力，以及國人的配合下，預計也能有效掌控疫情。

第四、因此，在距離520總統新任期剩下不到兩週之際，總統選擇在此適當時間宣布蘇院長續任閣揆，更顯示總統對蘇院長的敬重與倚重；尤其在防疫期間，提早宣布蘇院長續任閣揆，也讓蘇院長能夠有充分時間部署內閣團隊，讓各項施政能夠穩定順利銜接，完成總統交付的五項任務。

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