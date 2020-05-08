紓困懲罰有存款的人？　沈富雄「算公式」：戶頭不能超過18萬4千元

▲沈富雄、蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立委蘇巧慧7日上午質詢衛福部次長蘇麗瓊時，斥責衛福部程序出錯才造成「紓困之亂」，蘇麗瓊攬責道歉，行政院長蘇貞昌也為「思慮不周」，公開向基層第一線及全國民眾道歉，並表示一切責任由他負責，地方基層免責。不過，前立委沈富雄卻認為，他們三個沒有看出真正的亂源其實是出在「思慮太周」，直批該政策所要排的「富」，不是一般人心目中的「富」。

沈富雄說，「為了排除非苦民，得罪了世間所有的苦民」，蘇貞昌女兒蘇巧慧質詢衛福部次長蘇麗瓊時，把萬元紓困金之亂，巧妙地推給衛福部，而蘇麗瓊又輕輕一句話，把責任推給媒體，然後蘇貞昌出面帶笑一鞠躬，抱歉地說：「思慮確有不周之處！」。

沈富雄認為，其實，他們三位都沒有看出亂源在何處？亂源不在思慮不周，而是出在「思慮太周」。他附上中央流行疫情指揮中心的公式圖指出，「這是一條多麼工整、細膩、對稱、周延的二項分數算式，連時中部長都說算起來有點困難」，但其實不難，只是看起來有點煩。

▲沈富雄臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

沈富雄說明，為了簡化起見，假定該戶只有1人，則公式馬上成為簡單的三項式：「1～4月平均收入＋存款額－15萬=＄」。簡言之，公式之所以麻煩，就是為了排「富」，而設計這條公式的官員眼中，所謂「富」，就是可支配現金，「不知儲蓄領走，定存解約，放在家中抽屜裡，或自己口袋裡的到底算不算？」

沈富雄也提到，政府所要排的「富」，不是一般人心目中的「富」，只是手頭有點存款可做應急之需，「這時就被懲罰了」，平時省吃儉用存一些「雨來糧」，完全不算美德！

沈富雄表示，而最有學問的是存款扣除額定為15萬，如果你的存款是18萬5千元，因為台北市的最低生活費的2倍是3萬4010元，18萬5千元－15萬元=3萬5千元＞3萬4010元，「對不起！你被排富了，先花掉1,000元存款再說」。

沈富雄強調，這位官員用心用功，數學不差，邏輯更好，應該是一位模範公務員，但他的能幹卻充分顯示他不知「世間苦民多」。他直酸，「為什麼這樣一位好公務員，他的構想會出線而且落實，終至於出亂子，蘇院長應該自己照照鏡子，有怎樣的上司就會出這麼樣的部屬」。

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