陳菊替蘇貞昌加油：總統最佳的後盾！魄力和衝勁令人印象深刻





▲蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆，陳菊獻上祝福。（圖／翻攝自陳菊臉書，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文8日一早召開記者會，正式對外宣布，行政院長蘇貞昌續任閣揆。總統府秘書長陳菊透過臉書祝福，大讚蘇貞昌是總統最佳的後盾，「魄力和衝勁總是令人印象深刻！」

陳菊稱讚蘇貞昌，「過去一年來，蘇院長辛苦奔波、全台走透透、緊盯各個部會，創造無數大大小小令民眾滿意的政績，從防制非洲豬瘟到防疫武漢肺炎，從台商回流到提高基本薪資，從老車汰換再升級到疫情影響的紓困補助，從婚姻平權到幼托長照等等，蘇院長執行政策有魄力、溝通規劃有彈性，了解民眾的需求、也掌握政策的眉眉角角，是總統最佳的後盾。」

陳菊說，未來蔡英文總統的第二個任期，對國家的未來有許多願景擘劃，「總統有信心蘇貞昌院長將會是最佳的執行者，而我和蘇院長熟識超過三十年，蘇院長的魄力和衝勁總是令人印象深刻，期待蘇院長繼續帶領大家，一起衝、一起拼，一起向前行！蘇院長加油，謝謝您！」

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