影／蘇貞昌宣布簡化手續　「帶身分證、簽切結」1萬元2週入帳

記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌7日開記者會針對紓困之亂致歉，另外也說明辦理「擴大紓困」的文件，「只要帶了身分證，簽切結書就可以，其他文件，政府馬上幫你查」。

蘇貞昌表示，只要符合條件，申請時間至6月底，只要在期限內都可以辦理，若資料備齊3-5個工作天就可入帳，若政府查資料 ，最晚2週入帳。在農漁民部分，只要條件符合，一定可以領到1萬塊，有帳戶、農保，直接入帳，無帳戶、無農保實際工作者，可至農漁會櫃台申請，兩週審核入帳。

▲▼擴大紓困申請。（圖／行政院提供）



此外，外界質疑本次擴大紓困為何不普遍性發放，省去手續時間？蘇貞昌表示，發出去的錢每一塊都是人民的納稅錢，雖然說無差別發放對政府來說很方便，但錢應該用在刀口上，要集中給需要的人，這樣才是救急救窮。

而在疫情結束後何時推出振興券？蘇貞昌表示，內部都有一直再討論，目前指揮官陳時中先放寬戶外活動，接下來會逐步推動，一切依 指揮中心說可以到哪一個程度，我們就可以來。

五月新增的「擴大紓困」對象分為兩族群，第一類族群為「有工作無加保者」，像是舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案的無勞保的工作者，其中符合家戶每人每月所得達各縣市最低生活費1.5倍以上、低於2倍者，排富發放1萬元，估計約有34萬人受惠。第二類族群為「農漁民」，針對實際從事農漁生產工作，排富發放1萬元，資格為報稅所得50萬以下，未領取3萬元紓困者，都可領取1萬元補助，估計有120萬人受惠。

至於工作證明部分，因為無保工作者工作證明較難取得，例如玉蘭花工作者、舉牌員、流動攤販、個人接案為例，可以自述疫情前營業額為多少，目前營業額銳減多少，原則上會尊重當事人敘述。但若證件帶的越齊全，3-5天就可領補助。

▲蘇貞昌說明擴大紓困辦法。（圖／行政院直播）

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