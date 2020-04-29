連4天0確診！陳其邁：接下來要把握經濟契機做好超前部署





▲陳其邁和蘇巧慧參加「超前部署—後武漢肺炎的全球趨勢、台灣機會及戰略」論壇。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布，國內無新增病例，這也是國內連續4天零確診，連續17天沒新增本土個案。行政院副院長陳其邁透過臉書表示，接下來也要把握好經濟契機，做好超錢部署，讓世界看見台灣。

陳其邁表示，從去年12月31日率先登機檢疫、到今年1月31日口罩國家隊自建60條產線，台灣政府和全民合作超前部署的防疫「台灣模式」，保護台灣人民健康外，也讓各國推崇，並寫下連續四天零確診、連續17天無本土案例的成績。

陳其邁提到，今天和民進黨立委蘇巧慧一起出席「超前部署—後武漢肺炎的全球趨勢、台灣機會及戰略」論壇直播。談到接下來，如何超前部署振興經濟將是重點。

陳其邁指出，台商回台已成趨勢，中小企業、根留台灣企業爭相加碼，截至4月，累積總投資金額達新台幣9698億元。政府已積極掌握全球供應鏈重組及台商、外商投資台灣的契機，打造台灣成為高階製造中心、高科技研發中心、半導體先進製程中心、綠能發展中心。配合政府5+2產業創新計畫，吸引微軟等雲端平台服務公司持續加碼投資。微軟2016起已在台成立物聯網創新中心、2018成立人工智慧研發中心、未來還將打造資料中心。

陳其邁強調，不只持續做好防疫，也要把握經濟契機做好超前部署，讓世界看見台灣。