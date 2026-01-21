　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

海上排陣320公里「演練奪島」？　中國「第三海軍」1400艘漁船東海大集結

▲▼透過船隻定位資料分析可以得知，中國漁船去年聖誕節期間在東海大規模陣列式聚集。（圖／翻攝自X）

▲透過船隻定位資料分析可以得知，中國漁船去年聖誕節期間在東海大規模陣列式聚集。（圖／翻攝自X）

軍武中心／台北報導

據美媒《紐約時報》近日披露，中國大批漁船於去年耶誕節及今年1月11日，兩度在東海進行陣列式聚集，範圍長達至少超過300公里，部分貨輪必須繞道行駛。專家認為，中共海上民兵被稱為「第三海軍」或「小藍人」（Little Blue Men），上述行動，意在演練海上民兵快速聚集，控制爭議性海域。

 《紐約時報》依據海上船隻定位資料分析報導，約1400艘中國漁船在海上放下捕魚工作或由停靠碼頭駛往東海，11日在中國與琉球之間海面，排成一個延伸超過320公里的矩形陣列，部分貨輪必須繞道或蛇行避開通過。

紐時依據航海定位資料製圖顯示，去年耶誕節當日，約2000艘中國漁船在東海排成兩列長長的平行隊形。船舶位置數據顯示，每列隊形長達467公里，大致相當於紐約市到布法羅的距離，兩條隊形構成了一個倒「L」形。

▲▼中國福建省泉州市石獅市的漁船。去年8月16日禁漁期結束前，中國政府禁止漁船在「敏感海域」作業。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國福建省泉州市石獅市的漁船。（圖／達志影像／美聯社）

「第三海軍」演練海上圍堵　干擾航道實施封鎖演練

航海與軍事學者普遍認為，這類行動的重點不在捕魚，而是在測試中國「海上民兵」的動員與協同能力。資料分析公司ingeniSPACE首席營運長傑森．王（Jason Wang）表示，他過去曾觀察到數百艘中國船隻聚集，但從未見過如此大規模且排列整齊的陣列，情況明顯異常。

研究中國海上民兵的前美國情報官亨利（Lonnie Henley）指出，單艘漁船體積有限，難以構成傳統封鎖，但大量小型船隻可在戰時或灰色地帶行動中，延緩甚至干擾美國海軍艦艇的行動。

「小藍人」演進史　執行特定政治任務的南沙骨幹漁船

事實上，大陸海上民兵並不罕見，國防院學者林超倫以「中共海上民兵：灰色地帶的挑戰與應對」為題，在去年年底刊登在國防院「國防安全雙週報」。

林超倫指出，中共海上民兵被稱為中國「第三海軍」或「小藍人」（Little Blue Men），具體運用可追溯至1974年的西沙海戰，並在中共主席習近平任內經歷了顯著的擴張與專業化。這支力量主要由兩類船隻組成：一是專門建造或改裝、具備軍事特徵的「專業海上民兵漁船」（Maritime Militia Fishing Vessels, MMFV）；二是透過政府高額補貼招募、執行特定政治任務的「南沙骨幹漁船」（Spratly Backbone Fishing Vessels, SBFV）。

▲海巡署船艦常在大陸伏季休漁期間攔阻大陸漁船越界捕魚 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署船艦攔阻大陸漁船越界捕魚 。（圖／記者張君豪翻攝）

林超倫表示，雖然海上民兵的活動過往多集中於南海，但近年在台灣周邊的活動日益頻繁，並且配備北斗衛星定位、衛星電話，甚至加裝多套「AIS船舶自動辨識系統」；部分民兵船具有重物吊掛能量，可以施放海底地形與水文探測器，如波浪滑翔器及氣象浮標等，對台威脅同步劇增。

對台灰色作戰難預防　海上民兵逐步蠶食防衛縱深

林超倫指出，許多被海巡署逮捕的違法船舶是無船名、無證書、無船籍登記的「三無」船隻，身分追查困難，且這些船舶的行為不僅是單純的非法越界，更被視為對台灣進行情監偵，伺機破壞海纜等基礎設施與布放水下活動浮標與防禦韌性的壓力測試，是中共對台灰色作戰重要且難以預防的一環。

針對未來演變，林超倫表示，中共民兵船行動規模化、專業化與準軍事化，且已有在中共對台軍演時，配合共軍的共同軍事演練記錄，且演習整合度與複雜性日益提升，且任何類型的中國民用船隻都可能成為灰色行動侵擾的工具，未來可能將南海行之有年的「佔領、騷擾、控制」模式，複製到台灣周邊，特別是金門、馬祖及東沙等外島，透過持續性的壓力，侵蝕台灣主權防衛縱深，營造「新常態」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷驚見高中生亮刀！旅客嚇壞
網傳地球8／12「失去重力7秒」將釀4千萬人死亡　NASA揭
台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗
快訊／「西門町地王」遭搜索！
直升機墜阿蘇火山口內　日國交省認定「航空事故」！
快訊／新增4檔飆股...明起「抓去關」！
涉詐富商420萬　前主播薛楷莉搬出媽媽救援！當場嗆檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

海上排陣320公里「演練奪島」？　中國「第三海軍」1400艘漁船東海大集結

「魔改貨櫃輪」變身武庫艦　中達79號出海測試照曝光

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

海上排陣320公里「演練奪島」？　中國「第三海軍」1400艘漁船東海大集結

「魔改貨櫃輪」變身武庫艦　中達79號出海測試照曝光

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

美房價、利率持平　近4成房仲認為市場漸趨平衡

61歲夏靖庭全場唯一「連續做健腹輪」體力超狂！　私下寵2國小兒

卓榮泰喊辯論總預算　藍黨團直球對決：辦三場「三長對三長」

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

穿厚外套還是冷？冬季保暖祕訣：內層、中層、外層這樣穿最有效

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

26歲買下2450萬宅！女每天工作12至18小時圓夢　存錢秘訣曝光

快訊／「西門町地王」吳振隆遭檢調14路搜索　疑涉內線交易

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

軍武熱門新聞

黃埔江畔的「中達79」號出海測試

1400艘漁船排陣320公里「演練奪島」

貨櫃化配備60垂發的「中達79」火力直逼神盾艦

殲35近距格鬥能力差半成品上艦？

央視洩密重啟殲-20上艦？

蘇俊賓插畫引爆「軍營回憶殺」

建艦設計缺陷無法順暢運行六代機

中國5次試射新核導彈可打全美國

32歲俄軍上尉敘利亞中6槍犧牲

保障艦就位！陸001A航母將海試

千鈞一髮　京都差點毀在核彈攻擊

八二三60週年（六）轟雷助8吋砲上岸

「炸彈之母」威力如11噸黃色炸藥

台船用圖卡推廣「潛艦知識科普」

更多熱門

相關新聞

黃埔江畔的「中達79」號出海測試

黃埔江畔的「中達79」號出海測試

近期軍事情報圈高度關注一艘名為「中達79」的5,000噸級貨櫃船，在經過一系列「軍事化魔改」後，近日被拍到正式離港航行，疑似進入關鍵的測試階段。該艦不僅搭載了先進的垂直發射系統與雷達設備，還曾出現模組化電磁彈射無人機的嶄新構型。這些動向顯示，解放軍正測試將民用商船快速變身「商船武庫艦」，大幅擴張海上飽和攻擊的能量。

加國擬與北約共同軍演　NORAD軍機駐格陵蘭

加國擬與北約共同軍演　NORAD軍機駐格陵蘭

芬蘭維持派駐格陵蘭　德國、挪威撤軍

芬蘭維持派駐格陵蘭　德國、挪威撤軍

敘利亞驚傳「1500名IS囚犯」逃獄

敘利亞驚傳「1500名IS囚犯」逃獄

美情報曝「伊朗準備攻擊美軍基地」

美情報曝「伊朗準備攻擊美軍基地」

關鍵字：

軍武大陸軍武海上民兵第三海軍小藍人

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面