海上排陣320公里「演練奪島」？　中國「第三海軍」1400艘漁船東海大集結

據美媒《紐約時報》近日披露，中國大批漁船於去年耶誕節及今年1月11日，兩度在東海進行陣列式聚集，範圍長達至少超過300公里，部分貨輪必須繞道行駛。專家認為，中共海上民兵被稱為「第三海軍」或「小藍人」（Little Blue Men），上述行動，意在演練海上民兵快速聚集，控制爭議性海域。

《紐約時報》依據海上船隻定位資料分析報導，約1400艘中國漁船在海上放下捕魚工作或由停靠碼頭駛往東海，11日在中國與琉球之間海面，排成一個延伸超過320公里的矩形陣列，部分貨輪必須繞道或蛇行避開通過。

Watch as 1,700+ vessels move in the East China Sea (23–28 Dec). @nytimes reports this as a "quietly mobilized" barrier.



紐時依據航海定位資料製圖顯示，去年耶誕節當日，約2000艘中國漁船在東海排成兩列長長的平行隊形。船舶位置數據顯示，每列隊形長達467公里，大致相當於紐約市到布法羅的距離，兩條隊形構成了一個倒「L」形。

「第三海軍」演練海上圍堵 干擾航道實施封鎖演練

航海與軍事學者普遍認為，這類行動的重點不在捕魚，而是在測試中國「海上民兵」的動員與協同能力。資料分析公司ingeniSPACE首席營運長傑森．王（Jason Wang）表示，他過去曾觀察到數百艘中國船隻聚集，但從未見過如此大規模且排列整齊的陣列，情況明顯異常。

研究中國海上民兵的前美國情報官亨利（Lonnie Henley）指出，單艘漁船體積有限，難以構成傳統封鎖，但大量小型船隻可在戰時或灰色地帶行動中，延緩甚至干擾美國海軍艦艇的行動。

「小藍人」演進史 執行特定政治任務的南沙骨幹漁船

事實上，大陸海上民兵並不罕見，國防院學者林超倫以「中共海上民兵：灰色地帶的挑戰與應對」為題，在去年年底刊登在國防院「國防安全雙週報」。

林超倫指出，中共海上民兵被稱為中國「第三海軍」或「小藍人」（Little Blue Men），具體運用可追溯至1974年的西沙海戰，並在中共主席習近平任內經歷了顯著的擴張與專業化。這支力量主要由兩類船隻組成：一是專門建造或改裝、具備軍事特徵的「專業海上民兵漁船」（Maritime Militia Fishing Vessels, MMFV）；二是透過政府高額補貼招募、執行特定政治任務的「南沙骨幹漁船」（Spratly Backbone Fishing Vessels, SBFV）。

林超倫表示，雖然海上民兵的活動過往多集中於南海，但近年在台灣周邊的活動日益頻繁，並且配備北斗衛星定位、衛星電話，甚至加裝多套「AIS船舶自動辨識系統」；部分民兵船具有重物吊掛能量，可以施放海底地形與水文探測器，如波浪滑翔器及氣象浮標等，對台威脅同步劇增。

對台灰色作戰難預防 海上民兵逐步蠶食防衛縱深

林超倫指出，許多被海巡署逮捕的違法船舶是無船名、無證書、無船籍登記的「三無」船隻，身分追查困難，且這些船舶的行為不僅是單純的非法越界，更被視為對台灣進行情監偵，伺機破壞海纜等基礎設施與布放水下活動浮標與防禦韌性的壓力測試，是中共對台灰色作戰重要且難以預防的一環。

針對未來演變，林超倫表示，中共民兵船行動規模化、專業化與準軍事化，且已有在中共對台軍演時，配合共軍的共同軍事演練記錄，且演習整合度與複雜性日益提升，且任何類型的中國民用船隻都可能成為灰色行動侵擾的工具，未來可能將南海行之有年的「佔領、騷擾、控制」模式，複製到台灣周邊，特別是金門、馬祖及東沙等外島，透過持續性的壓力，侵蝕台灣主權防衛縱深，營造「新常態」。