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台灣連續0確診！台北小巨蛋外牆超美「紅心+0」　告白防疫英雄：我愛你

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▲▼小巨蛋外牆也有「ZERO」、「+0」等圖案。（圖／翻攝自北捷臉書粉專）

▲小巨蛋外牆也有「ZERO」、「 0」等圖案。（圖／翻攝自北捷臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

台灣從26日至今連續好幾天0確診，消息一出振奮所有人心。除了圓山大飯店28日點燈拼出「平安」字眼，台北小巨蛋窗戶也有「+0」圖案，感謝所有防疫英雄，也吸引了路過民眾自拍打卡。

繼日前的「ZERO」之後，為了歡慶台灣3度0確診，圓山大飯店28日晚間再度點燈。圓山大飯店市場行銷部經理古清琳透露，「今天的點燈不是ZERO、0，是會讓大家驚喜的字眼，但現在還不能說。」直到晚間6點多，「平安」兩字才逐漸顯現出來。

▲▼圓山飯店點燈平安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲圓山飯店點燈平安 。（圖／記者徐文彬攝）

除了圓山大飯店的點燈之外，台北小巨蛋也在窗戶上拼出「+0」、「ZERO」等圖案，吸引不少路過民眾拍照、打卡上傳至各大社群網站。

而北捷臉書也在臉書上PO出員工一手持「今天是0+0，防疫英雄我愛你！」手板，另一手拿龜苓膏的照片，還改編羅志祥《精舞門》歌詞，「I wanna know 你是+0」，要另一半別再問夢中喊得+0是誰，逗得網友哈哈大笑。

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