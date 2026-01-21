台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

▲週末炸雞俱樂部跨界找來時尚品牌DYCTEAM展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台式炸雞店「週末炸雞俱樂部Weekend Chicken Club」聯名時尚品牌「DYCTEAM」，推出3款台味炸雞尾酒套餐，有麻辣鍋炸雞搭配酸梅湯、奶油雞胸與花生捲冰淇淋的組合，1月22日起至2月15日於信義店限定販售。

▲▼「麻辣火鍋（上）」、「夜市小吃（下）」。

「週末炸雞俱樂部xDYCTEAM」3款聯名套餐，「麻辣火鍋」組合包括麻辣鍋炸雞+酸梅湯調酒，台式炸雞透過干鍋鎖住辣香，酸梅湯調酒是以伯爵蘭姆酒為基底結合紫蘇梅、檸檬、蜂蜜。

「夜市小吃」為奶油雞胸+花生捲冰淇淋奶昔調酒，雞胸以牛奶香料醃製，搭配大蒜蛋黃醬，花生捲冰淇淋則變身綿密奶昔，選用白蘭地搭配花生、榛果、牛奶、冰淇淋、香菜。

「新台灣菜」則為咖啡排骨+鳳梨可拉達，豬肋排使用醬香咖啡醃製，再加入八角、丁香提味，鳳梨可拉達是蘭姆酒結合椰子、鳳梨汁、蜂蜜，再放上焦糖鳳梨點綴。以上售價皆為480元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲新台灣菜。

▲必勝客金奢波士頓龍蝦海鮮比薩限量回歸。（圖／業者提供）

另外，必勝客「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」強勢回歸，整隻波士頓龍蝦放上比薩，搭配焗烤起司、新鮮大蝦、鮮甜干貝及蛤蠣，全台限量1000份，即日起於PK APP開賣，優惠價1888元，售完為止。

▲金皇軟殼蟹鮑魚比薩升級回歸。

升級版「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」首度加入鮑魚搭配干貝、酥炸軟殼蟹，最後淋上濃郁蟹黃醬汁，至3月2日前外帶買大送大或外送買大送小968元；PK APP則推外帶單點嚐鮮價499元。

還有全新「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，把烏魚子融入五重起司當中打造濃郁滋味，至2月9日前買大比薩享餅皮加購價219元。

▲還有全新「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」。