民生消費

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

▲▼「週末炸雞俱樂部Weekend Chicken Club」跨界找來時尚品牌「DYCTEAM」展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲週末炸雞俱樂部跨界找來時尚品牌DYCTEAM展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台式炸雞店「週末炸雞俱樂部Weekend Chicken Club」聯名時尚品牌「DYCTEAM」，推出3款台味炸雞尾酒套餐，有麻辣鍋炸雞搭配酸梅湯、奶油雞胸與花生捲冰淇淋的組合，1月22日起至2月15日於信義店限定販售。

▲▼「週末炸雞俱樂部Weekend Chicken Club」跨界找來時尚品牌「DYCTEAM」展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「麻辣火鍋（上）」、「夜市小吃（下）」。

▲▼「週末炸雞俱樂部Weekend Chicken Club」跨界找來時尚品牌「DYCTEAM」展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

「週末炸雞俱樂部xDYCTEAM」3款聯名套餐，「麻辣火鍋」組合包括麻辣鍋炸雞+酸梅湯調酒，台式炸雞透過干鍋鎖住辣香，酸梅湯調酒是以伯爵蘭姆酒為基底結合紫蘇梅、檸檬、蜂蜜。

「夜市小吃」為奶油雞胸+花生捲冰淇淋奶昔調酒，雞胸以牛奶香料醃製，搭配大蒜蛋黃醬，花生捲冰淇淋則變身綿密奶昔，選用白蘭地搭配花生、榛果、牛奶、冰淇淋、香菜。

「新台灣菜」則為咖啡排骨+鳳梨可拉達，豬肋排使用醬香咖啡醃製，再加入八角、丁香提味，鳳梨可拉達是蘭姆酒結合椰子、鳳梨汁、蜂蜜，再放上焦糖鳳梨點綴。以上售價皆為480元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼「週末炸雞俱樂部Weekend Chicken Club」跨界找來時尚品牌「DYCTEAM」展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲新台灣菜。

▲▼必勝客春節新品。（圖／業者提供）

▲必勝客金奢波士頓龍蝦海鮮比薩限量回歸。（圖／業者提供）

另外，必勝客「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」強勢回歸，整隻波士頓龍蝦放上比薩，搭配焗烤起司、新鮮大蝦、鮮甜干貝及蛤蠣，全台限量1000份，即日起於PK APP開賣，優惠價1888元，售完為止。

▲▼必勝客春節新品。（圖／業者提供）

▲金皇軟殼蟹鮑魚比薩升級回歸。

升級版「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」首度加入鮑魚搭配干貝、酥炸軟殼蟹，最後淋上濃郁蟹黃醬汁，至3月2日前外帶買大送大或外送買大送小968元；PK APP則推外帶單點嚐鮮價499元。

還有全新「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，把烏魚子融入五重起司當中打造濃郁滋味，至2月9日前買大比薩享餅皮加購價219元。

▲▼必勝客春節新品。（圖／業者提供）

▲還有全新「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」。

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

網傳地球8／12「失去重力7秒」將釀4千萬人死亡　NASA揭
台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗
快訊／「西門町地王」遭搜索！
直升機墜阿蘇火山口內　日國交省認定「航空事故」！
快訊／新增4檔飆股...明起「抓去關」！
涉詐富商420萬　前主播薛楷莉搬出媽媽救援！當場嗆檢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎　幸運兒只買1張就中

早餐紅燈區曝光！「果醬吐司＋奶茶」根本地雷組合

全家合作UCC打造「阿里山咖啡」　期間限定「第2杯半價」

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

嗶出好彩頭！馬年必收財神票卡隨身護航　「馬上有錢」可愛應景

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

只有「恭喜發財」還不夠！網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技　喝健康也喝進好運氣

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎　幸運兒只買1張就中

早餐紅燈區曝光！「果醬吐司＋奶茶」根本地雷組合

全家合作UCC打造「阿里山咖啡」　期間限定「第2杯半價」

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

嗶出好彩頭！馬年必收財神票卡隨身護航　「馬上有錢」可愛應景

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

只有「恭喜發財」還不夠！網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技　喝健康也喝進好運氣

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

美房價、利率持平　近4成房仲認為市場漸趨平衡

61歲夏靖庭全場唯一「連續做健腹輪」體力超狂！　私下寵2國小兒

卓榮泰喊辯論總預算　藍黨團直球對決：辦三場「三長對三長」

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

穿厚外套還是冷？冬季保暖祕訣：內層、中層、外層這樣穿最有效

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

26歲買下2450萬宅！女每天工作12至18小時圓夢　存錢秘訣曝光

快訊／「西門町地王」吳振隆遭檢調14路搜索　疑涉內線交易

【手機發撞擊通報】阿蘇直升機載2台人失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

開運囤水也能抽黃金！

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

超商抗寒優惠！發熱衣、奶茶買1送1

美式賣場過年掃貨必看！

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

快訊／肯德基「個人餐、薯條、咖啡」漲價！拼盤最多貴13元

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

達美樂「整隻大龍蝦」火山披薩開放預購　每組3888元限量500份

NET「石虎衣」遭控未授權使用

更多熱門

SUKIYA進軍台南展店「一次開設2家」

SUKIYA進軍台南展店「一次開設2家」

台南的朋友終於等到了！日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」正在籌備2家分店，雖然尚未有開幕日期，但已經讓當地民眾十分期待。

憑SUPER JUNIOR高雄演唱會門票享優惠　

憑SUPER JUNIOR高雄演唱會門票享優惠　

王品牛排新推帶骨系列雙人套餐

王品牛排新推帶骨系列雙人套餐

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

五桐號推Care Bears聯名「御守盲包」　冬季有2系列新飲品

五桐號推Care Bears聯名「御守盲包」　冬季有2系列新飲品

週末炸雞俱樂部必勝客

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

