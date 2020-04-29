連續4天0確診！民進黨謝醫護付出：這是全民努力的成果





▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布，國內無新增病例，這也是國內連續4天零確診，連續17天沒新增本土個案。民進黨29日召開中常會，主席卓榮泰在會議中特地向醫護表達感謝，強調這是全民努力的成果。

卓榮太表示，截至4月29日為止，我國已經連續17天無本土病例，「連續4天零確診，我們要感謝第一線防疫醫護人員的辛勞及付出，這是全民努力的成果。」此次的防疫，我們提供給各國的醫療資源協助及互助合作，證明了台灣有能力對國際社會作出貢獻。

卓榮泰指出，但當前危機尚未解除，我們仍需持續以公開透明的台灣模式進行防疫，國需要人民高度自律與守法，地方政府更要與中央充分合作、步調一致，不自亂陣腳，才能形成全面、有效的防疫體系，同時也要持續來強化自由民主的防衛機制，增加「民主的抗體」，防範極權政權的威脅。

卓榮泰提到，2019年底開始爆發的疫情，威脅數十億人民的生命健康，不僅重創各國的民生經濟，更牽動了國際政經情勢的變化，中國大陸近年來積極對外擴張，咨意投射銳實力的行徑，在國際上招致空前的負面觀感，也同時提台灣的國際能見度。WHO長期排除台灣的錯誤作法與不良影響，讓全世界都看的見，也紛紛發出正義的聲音。