社會 社會焦點 保障人權

防寒流關窗小心中毒！新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

▲▼新北市消防局呼籲民眾小心一氧化碳中毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市消防局呼籲民眾小心一氧化碳中毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市受強烈冷氣團南下影響自昨（20日）起氣溫明顯下降，天氣轉為濕冷。依中央氣象署資料，新北市低溫可能降至10度以下，空曠或高處地區在今21、明22日晚間甚至可能下探至5度，低溫情形預估至少持續至1月23日晚間。新北市消防局啟動防寒關懷機制，並呼籲使用熱水器要小心一氧化碳中毒，應保持室內通風。

因應低溫來襲，新北市政府啟動防寒關懷機制，針對獨居長者及弱勢家庭加強關懷訪視，並請相關單位提醒民眾注意用火、用電及通風安全。市府也呼籲，使用瓦斯熱水器時應保持良好通風，避免發生一氧化碳中毒。

新北市政府消防局指出，天冷時民眾常緊閉門窗，若在室內使用燃氣熱水器、卡式爐或炭火燒烤，容易導致一氧化碳累積，增加中毒風險。消防局提醒，不僅居家環境需注意，部分燒烤餐廳、宴會餐廳或餐酒館若排煙設備不足，或僅開啟冷氣未保持空氣流通，也可能發生類似危險，建議業者定期檢修排煙系統，並視需求裝設一氧化碳偵測器。

此外，消防局也提醒，使用電暖器、電熱毯等保暖電器時，應與窗簾、床單等易燃物保持至少1公尺距離，避免與其他高功率電器共用插座，以降低火災風險。消防局呼籲，若家人或親友出現頭暈、噁心、嘔吐或嗜睡等症狀，應留意是否為一氧化碳中毒，並立即開啟門窗通風、將人員移至空氣流通處，同時撥打119求助，以免延誤處置時機。

新北市消防局寒流一氧化碳中毒

