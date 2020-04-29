台灣「連4+0」！手搖飲買1送1、吳寶春麵包第2件0元　餐飲優惠懶人包

▲舒油頭、日出茶太慶台灣4度+0。（圖／翻攝舒油頭、日出茶太粉專）



記者蕭筠／台北報導

台灣4度「+0」！中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布，國內無新增新冠肺炎（COVID-19）病例，全台維持429例染疫個案，已是連續4天零確診，這也是17天內無本土案例。為慶祝防疫再度成功，《ETtoday》整理各大餐廳、手搖飲等同歡慶優惠，不僅有人氣飲品買1送1，還有吳寶春法國長裩麵包第2件0元。

●山頭火Santouka拉麵

又見0確診，山頭火拉麵宣布今日下午4時起至晚上9時止，凡姓名內有「ㄌㄧㄥˊ」或「ㄌㄧㄣˊ」同音者，只要任點一定食就送日式炸雞，數量有限，贈完為止。

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●吳寶春麥方店

希望一直0下去！吳寶春麥方店今日法國長裩麵包第2件0元優惠，限定僅有高雄旗艦店、台北信義旗艦店、台中劇院店提供優惠，每人限購1組，數量有限、售完為止。

▲山頭火拉麵慶台灣4度+0。（圖／翻攝山頭火拉麵粉專）



●日出茶太

慶+0再度出現！日出茶太即刻起至晚間6時止，推出「太極厚茶拿鐵第2杯0元」優惠，每天、每店限量100杯，每人限購2組，送完為止。

●舒油頭

人氣手搖飲歡慶0確診推出「飲料買1送1」活動，即日起至5月1日連續3天，只要至門市購買「植愛你烏龍醇拿鐵」，即送「金栗hi紅茶」免費喝。

●7-11

再傳+0好消息！7-11宣布今日下午5時起推出「0確診真的好強」活動，有「Cheers EX強氣泡水」第2瓶0元、「樂事」同價位任選第3件0元、賣貨便運費35元再加碼送35元運費折扣金共3項優惠活動。