北車「無差別攻擊演習」明天登場　下午2時起疏散管制

▲台北車站明天下午2時將進行「高強度無差別攻擊危安實兵演習」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

去年12月19日在台北車站、捷運中山站發生隨機砍人案，造成3死11傷。台北車站明天下午2時將進行「高強度無差別攻擊危安實兵演習」，以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，提醒民眾遵從引導，並配合人員疏散避難等管制措施。

台鐵公司表示，為檢視台北車站特定區內各進駐單位針對各項災害或事件的因應具體作為，以及強化對災害及危安事件的應變能力，台北車站於明天下午2時，將以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定特定區內各場域發生危安事件為想定背景，以實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，演示各單位間的應處作為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司指出，此次演習以特定區9大事業體（四鐵四街一微風）轄管場域為範圍，結合外援單位台北市政府消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局、捷運警察隊等單位，進行災害及事件中，各體系間的聯合運作，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，以減輕危害，確保特定區正常運作及民眾安全。

台鐵公司指出，配合此次演習，各單位明天上午10時將在特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道辦理無預警組合練習（包含下午2時正式演習），提醒民眾於演習期間，遵從引導並配合人員疏散避難等管制措施，也建議該時段行經台北車站的旅客，提早進行行程安排，以避免有所延誤。