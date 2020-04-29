錢櫃大火懲處名單？柯文哲：調查前不要隨便定罪

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲29日赴議會國民黨團針對錢櫃火災進行報告，議員追問懲處名單？柯文哲表示，調查出來後，才能確認誰有責任，該有人負責還是有人負責，啟動調查之前不要隨便給人家定罪。

被問及市府應負的責任？柯文哲說，督導不周，制度上有問題。李柏毅追問，有人失職嗎？柯文哲表示，目前法規之下，這樣做沒辦法直接定罪，在督導上還是有問題，內部調查還沒有做，因為還在善後。

柯文哲指出，按照目前法規，照他們報告，沒有明顯違法，「我們沒有去規定檢查要檢查哪些，4月22日去的時候，那些（消防設備）是不是關掉，那天沒有看」。

▲台北市長柯文哲與三位副市長針對錢櫃火災道歉。（圖／記者林敬旻攝）

李柏毅問柯文哲認為市府有什麼責任？柯文哲表示，督導不周。至於有懲處名單嗎？柯文哲說，懲處名單要經過調查，作為長官不要輕易給部下定罪，現在還在處理善後，事情過後，一定會做檢討。

柯文哲強調，還是要調查出來後，才能確認誰有責任，該有人負責還是有人負責，啟動調查之前不要隨便給人家定罪。李柏毅追問，如果調查發現沒有明顯違法，是否就沒人負責？柯文哲回稱，還是有該負的責任。

▲台北市長柯文哲針對錢櫃火災專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

副市長黃珊珊補充，內部會啟動相關調查程序，現在檢察官把事證都拿走，稽查當天錄影帶，如果拿到也可以看同仁有沒有相關責任，聯合稽查同人有沒有失職，還有內部有沒有失職，都需要檢察官事證，才能進行調查。

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