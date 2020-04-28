影／黃珊珊還原4/22聯合稽查　「沒看到錢櫃任何施工、絕無隱匿」　

記者蔡文鈴／台北報導

錢櫃林森店惡火釀5死悲劇，北市議員吳沛憶爆料，4月22日稽查中，檢查紀錄現場有室內裝修，質疑市府未提及這次稽查，且事發前就已知業者有施工情況。對此，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊28日下午召開記者會澄清，黃珊珊強調4月22日是聯合稽查，現場稽查人員沒有看到施工現場跟工人，稽查表上僅勾選「室內裝修」附註待查證，絕無隱匿。

黃珊珊說明，22日當天的聯合稽查視抽檢，稽查同仁當天抽到4家業者，前面3家都沒有營業，第4家才查到林森路錢櫃，當天查核項目含「實名制」、「防疫作為」、「商業登記」，確認是否符合規範。

黃珊珊公布場所平面圖，當天稽查人員依據實地對照平面圖後發現，有個通道中的牆面是平面圖中沒有的，所以當下有疑惑，因此勾選「室內裝修」待查證，必須要回來才查，這是當時狀況。

黃珊珊強調，稽查人員當天沒看到工地跟施工，只有看到裝潢很漂亮的牆面，所以當天商管處檢查完畢，覺得圖說有問題，所以勾選涉及室內裝修，查證後發現沒有申請，同仁過兩天休假，後來發生火災，所以才發現他們1月17日申請使用執照變更，但對建管處來說，他們沒看到任何施工現場。

▲黃珊珊針對錢櫃相關議題進行回應。（圖／ETtoday攝影中心攝）

