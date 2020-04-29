錢櫃惡火奪5命　北市府組義務律師團助傷者索賠

▲林森錢櫃惡火奪5命。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

錢櫃林森店發生大火釀成5死，台北市副市長黃珊珊29日表示，台北市政府先勒令業者停止使用，同時29日下午法務局會召集業者跟保險公司了解善後理賠，「北市府也會協助所有傷者成立北市的義務律師團，協助跟業者談判索賠程序」。

對於林森錢櫃惡火奪命，黃珊珊直言，若按照現行的消防法，卡在業者若有違規需先「限期改善」，因此目前沒有一條可以勒令停業，未來會先透過行政執行法第36條，勒令業者停業並限期改善。對於消防法規的無力，黃珊珊也坦言，「消防法還是有修法必要」。

至於未來是否能將總機的授信系統連接到市府統一管理？黃珊珊說，如果所有受信總機都連到台北市消防局的話，那個伺服器要非常非常大，「授信相關系統，目前為止從中央到地方的消防法規，都是業者自己要做相關管理」，每個大樓跟地下室都有消防管理的負責人，不是這些事情全部都政府責任。

黃珊珊說，每個人要管好自己的家裡，包括公寓大廈、商辦等，都有防火管理的必要性，授信總機本來就是他們要管理最重要的項目，業者心存僥倖關機繼續營業，這是天理不容的事，「不是把連線交到市府來就可以沒事，他本來就要自己好好管」。

「連線到市府來市府沒看到，是不是又是市府的錯？」黃珊珊說，就像公安申報，你要先申報，政府是來抽查，不是政府來幫你檢查，目前從中央到地方法規都是一樣精神，台北市有上百萬棟房子，如果全部都要用政府管理的話是不可能，一定是民間要自主檢查然後政府來做抽查，做任何事情要來申請，室內裝修要來申報，「不可能每天看你房子裝修，不要倒果為因」。

另外，黃珊珊也提到，相關責任問題業者要自負刑責，台北市政府已勒令停止使用，29日下午法務局會召集業者跟保險公司了解善後理賠，北市府也會協助所有傷者成立北市的義務律師團，協助跟業者談判索賠程序。

▲台北市副市長黃珊珊表示，將組義務律師團協助傷者索賠。（圖／記者林敬旻攝）