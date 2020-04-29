消防局稽查存漏洞？　議員：跟廠商交情好大家心知肚明

▲台北市議員李柏毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市林森錢櫃26日發生惡火奪走5條人命，1命危。台北市議會警政衛生委員會29日上午召開「0426林森北路錢櫃KTV重大火災事故」專案報告，市議員李柏毅質疑，針對4/22聯合稽查該KTV共花多少時間，消防局回應「大概20分鐘」。

建管處28日指出，林森錢櫃大樓領有87年使用執照，是地上10樓、地下4層的鋼骨鋼筋混凝土（SRC）構造物。而副市長黃珊珊28日也提到，22日是由消防局、建管處前往聯合稽查，屬於抽檢，而建管處當天只看到2面隔間牆，與申報的圖說不符，因此先勾選「涉及室內裝修」，但現場沒看到施工現場與工人。

對此，李柏毅直批，3/30建管處就看到有隔牆，4/22去的時候只勾待查證，為什麼現場狀況與實際不符的時候，不現場看一下，「開門就知道什麼狀況了」；而且「4/22消防長官不會有感覺？沒有感覺？看到了不會問一下？是交情太好嗎？不客氣的講，大家都知道，這家消防廠商跟我們消防局感情好不好，大家心知肚明」。

李柏毅質疑，4/22整棟稽查的時候花多少時間？消防局回應「大概20分鐘」。李柏毅聽到後痛罵，整棟10層樓這樣「合理嗎？」消防局坦言，「時間有點快一點，所以以後檢討要再長一點，項目要多定一點」。

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