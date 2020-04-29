錢櫃火災害命　柯文哲「率官員鞠躬道歉」　坦承制度有漏洞



（13:27首次上稿，13:35更新）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議會國民黨團29日中午邀請市長柯文哲針對錢櫃火災報告。柯文哲針對現有制度漏洞而致歉，他表示，「不僅是道歉，覺得慚愧」，目前檢查制度沒有效，制度造成漏洞，的確是他們要深刻反省、檢討，制度上面，沒有辦法保護市民權益，應該要道歉。

柯文哲在游淑慧質詢時表示，防火設備去檢查他都有開，走了有沒有關？按照目前法令只有限期改善，目前都沒有處罰，這的確是一個漏洞，要從中央立法去修。游淑慧追問，要不要道歉？柯先是說「我們一定會改進」。



隨後議員羅智強指出，「市府到現在不肯道歉，跟練台生有什麼差別」市府對錢櫃做法是什麼？態度是什麼？身為大家長要不要出來譴責練台生？希望市長承諾，請市府向無良廠商求償，求償到他倒；不要跟練台生一樣，至少針對制度缺漏道歉。





▲台北市長柯文哲與副市長針對錢櫃火災道歉。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲說，「不僅是道歉，覺得慚愧」，目前檢查制度沒有效，制度造成漏洞，的確是他們要深刻反省、檢討，制度上面，沒有辦法保護市民權益，應該要道歉。

另外，柯文哲也指出，下週召開家屬說明會，10位律師處理求償問題 。至於對傷亡者的協助，副市長蔡炳坤則指出，市府已經組織跨局處關懷小組，對所有傷亡者，不管設籍在哪裡，全部採取一對一關懷，第一時間發放6千元慰問金，給往生者20萬、重傷者10萬慰問金。

至於外傳錢櫃董事長練台生狂打電話給柯文哲，甚至在一年內吃飯，柯文哲說，沒有打電話給他，絕對沒有一年內吃過飯，但「四年前好像有，去過兩次」，上完節目去辦公室看一下。議員李明賢則是要求柯文哲，「政商經營是您的本事」，但不要影響政府決策，且要落實廉政公約。

戴錫欽表示，再一次問市長，願不願意率領台上副市長，說聲道歉？ 柯文哲回應，「我覺得的確是要檢查制度上有漏洞」。當戴錫欽再度詢問是否願意道歉，柯文哲才表示，「我個人市長作為道歉」。

隨後，柯文哲終於站起來與三位副市長，以及市府官員一同鞠躬道歉，而戴錫欽也表示，作為民意代表也向大家致歉。



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