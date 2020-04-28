侯友宜3月就說縮短KTV營業時間　柯文哲：我有我的判斷

▲台北市長柯文哲召開林森北路錢櫃KTV火災專案報告記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

錢櫃林森店惡火釀5死悲劇，台北市長柯文哲28日親自主持「0426火災專案記者會」，回應4月22日稽查疑雲。針對新北市長侯友宜3月就說縮短KTV的營業時間，是否會覺得因應疫情的關係，這部分就要加強稽查？台北市長柯文哲表示，他考慮的是，國家的長期利益，人民的最大福利，「我有我的判斷」。

柯文哲指出，台灣面對疫情當然是要防疫，但防疫跟維持經濟的運作，要取得平衡，坦白講，為了一個個案，所有的產業全部關掉的話，「我是一個很務實的人」，這就是為什麼台北市的運動中心沒關掉，而是採取實名制，降低人數，維持運作。

柯文哲提到，以運動中心為例，關個一個禮拜，大家當作放假，兩個禮拜，大家當作長假，久了公司是會倒閉的，還有一點是，他曾是醫療人員，「防疫危險不危險，我還是有一定程度的判斷」，以台灣做得這麼好，目前為止確診累計才429例，全台北市116例，其中本土確診8例，防疫要做到什麼程度，「我還是有我的判斷」。

柯文哲提及，作為首長，他可以政治正確，可以求個平安，但其實更考慮的是，國家的長期利益，人民的最大福利，「我有我的判斷」。