「柯文哲很生氣！」錢櫃4/22安檢查嘸　原來是資料還沒上傳系統

▲畢幼明出席游淑慧召開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店惡火釀五死悲劇，議員吳沛憶爆料，4月22日稽查中，檢查紀錄現場有室內裝修，質疑市府未提及這次稽查，且事發前就已知業者有施工情況。對此，北市消防局副局長畢幼明28日上午回應，是因為主辦的建管處還未將資料上傳系統，導致查不到這件案子，「市長（柯文哲）說實在也很生氣」。

畢幼明表示，4月22日為公安聯合稽查，包括建管處、消防局、衛生局、商業處到場，各局處去檢查完後，把結果報到市府公安檢查系統，在26日事件發生當天，整理檢視歷年、例次的檢查，但是因4月22日稽查由於建管處主辦，建管處承辦人員還沒彙整完成，還沒提報系統，因此當時查系統以後，變成沒有這個案子。

「所以昨天市長說實在也很生氣，既然四天前去檢查，為什麼26日沒有呈現出來」。畢幼明說，檢查表有勾疑似室內裝修，是檢管處同仁勾的，由於資料還沒上到系統，所以在查核時沒有發現這個案子。建管處回應，通常在兩週內上傳，28日上午已經報告補登。

建管處強調，市府公安聯合稽查，參與單位各司其職，消防局若發現施工様態，自當查核是否申報施工中消防安全防護計畫，而不待建管處再橫向聯繫。